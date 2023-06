BEKIJK – Het eerste interview met de nieuwe Colruyt-CEO Stefan Goethaert: ‘Jef is onvervangbaar, ik ga het op mijn manier doen’

Niet dat Jef Colruyt de fakkel doorgeeft, was het opvallendste nieuws gisteren. Wel dat zijn opvolger aan het hoofd van het familiebedrijf zelf geen telg van de Colruyt-familie is. Stefan Goethaert wordt vanaf 1 juli de nieuwe CEO van retailgroep Colruyt. “Ik ga op de steun van Jef kunnen blijven rekenen en dat is voor mij heel belangrijk.”

Jef Colruyt (64) geeft na 29 jaar de fakkel door als CEO van de gelijknamige retailgroep, kondigde het bedrijf dinsdag omstreeks 18 uur aan. Op 1 juli neemt Stefan Goethaert de dagelijkse leiding van hem over, al blijft Colruyt nog voorzitter van de raad van bestuur.

Goethaert reageerde vanmiddag voor de camera van Trends / Kanaal Z. “Jef is, met zijn parcours, onvervangbaar. Ik ga hem wel opvolgen en ik ga dat op mijn manier doen,” zei hij.

“Ik ga op zijn steun kunnen blijven rekenen, dat is voor mij ook belangrijk. Maar het zal niet Jef zijn, maar wel Stefan die het op zijn manier gaat doen.”

“Ik denk dat we mekaar heel goed kunnen vinden op een aantal dingen, dat we niet altijd heel veel woorden nodig hebben om mekaar te begrijpen.

“Mijn agenda ziet er misschien anders uit dan die van Jef, maar verder gaan we wel zien hoe het in de toekomst loopt”.

Geen Colruyt-telg

De keuze voor Goethaert is om meer dan één reden opmerkelijk te noemen. Hij wordt de eerste CEO die geen familie is van stichter Franz Colruyt, de grootvader van Jef. Die laatste nam het in 1993 zelf over van zijn vader Jo Colruyt.

Hoewel Goethaert wel tot de kandidaat-opvolgers werd gerekend, gold Jo Willemyns lange tijd als de grootste kanshebber. Hij is getrouwd met Karlien Colruyt, een nicht van Jef Colruyt.

Goethaert (56) en Willemyns zijn beiden operationele directeurs bij Colruyt. De functie werd vorig jaar ontdubbeld, toen de vorige COO, Marc Hofman, met pensioen ging.

Internationale ervaring

Stefan werkt elf jaar voor Colruyt, relatief kort dus. De burgerlijk ingenieur van opleiding (KU Leuven) maakte in 2012 de overstap van het chemiebedrijf Prayon, waar hij het eerst schopte tot operationeel directeur en later tot CEO. Die laatste functie oefende hij uit van september 2009 tot aan zijn vertrek naar Colruyt in september 2012.

Bij Colruyt nam hij in 2013 de leiding de voedingsproductieafdeling van de groep over. In 2019 kwamen daar onder meer ook de huismerken van de retailer bij. Sinds april vorig jaar is hij dus operationeel directeur en kreeg hij ook de zakelijke afdelingen onder zich.

Enkele weken geleden nog gaf hij voor de camera’s van Trends / Kanaal Z tekst en uitleg bij de herstructurering die de retailer uitvoert bij de speelgoedwinkelketen DreamLand en babywinkel dreambaby en vorige week in Trends Magazine bij de samenwerking met Robinetto rond duurzaam drinkwater.

Volgens Danny Reweghs, directeur strategie van Trends Beleggen, moet zijn internationale ervaring Goethaert helpen om nieuwe initiatieven te nemen. “De retailwereld is drastisch veranderd. Men moet kijken naar de toekomst en de best mogelijke kandidaat aan het hoofd laten staan”, zei Reweghs in de studio van Trends / Kanaal Z (bekijk hier het studiogesprek).

De uitdagingen

Goethaert staat alvast voor de zware taak om in heel uitdagende omstandigheden de groep verder te laten groeien, zowel in marges als in omzet. In de kernactiviteiten, supermarkten, staat het enorm onder druk. Ahold Delhaize wil via Delhaize en Albert Heijn België het marktleiderschap van Colruyt Group afsnoepen en heeft diepe zakken om met een prijzenoorlog de laagsteprijsgarantie van Colruyt te bedreigen.

