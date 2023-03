Bankroet Silicon Valley Bank: ‘Blootstelling voor België en eurozone is beperkt’

De Nationale Bank van België volgt de situatie rond het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) op de voet op. Maar tegelijk zegt de regulator dat het businessmodel van die bank niet te vergelijken is met dat van Belgische banken. De blootstelling voor ons land zou ook erg beperkt zijn. Ook voor de gehele eurozone is de blootstelling beperkt, zegt de Eurogroep.

Silicon Valley Bank ging de voorbije dagen ten onder, volgens Nationale Bank-directeur Tom Dechaene in een interview met De Tijd door “een combinatie van een langzame bankrun en verliezen op beleggingen”.

“Dat bankmodel wijkt helemaal af van wat wij hier kennen”, zegt hij, want de Belgische banken hebben retailklanten die regelmatig hun loon ontvangen en dus zorgen voor een continue stroom aan inkomsten. Bij Silicon Valley Bank waren de klanten techbedrijven met variërende bedragen.

Hoe groot de blootstelling is van Belgische banken en van Belgische technologiebedrijven aan Silicon Valley Bank en Signature Bank – die intussen ook werd gesloten door de Amerikaanse autoriteiten – moet nog worden uitgeklaard, maar bij de Nationale Bank gaat men ervan uit dat dat erg beperkt is.

Bovendien heeft de Amerikaanse regering beslist dat alle tegoeden bij SVB en bij Signature Bank zullen worden vrijgegeven, waardoor techbedrijven dus al hun geld kunnen recupereren.

Ook vanuit Duitsland en Frankrijk waren er maandag berichten dat de val van de twee Amerikaanse banken “geen bedreiging vormt voor de financiële stabiliteit, want ze zijn niet van systemisch belang”. De vestiging van SVB in Frankfurt werd maandag gesloten op bevel van de Duitse regulator Bafin.

Eurozone

Ook de blootstelling van de eurozone aan de financiële gevolgen van het bankroet van de Silicon Valley Bank is heel beperkt. Dat heeft voorzitter Paschal Donohoe van de Eurogroep maandag verzekerd in een gesprek met Bloomberg Television.

“We hebben in Europa een zeer sterk regelgevings- en afwikkelingskader, maar uiteraard roepen bancaire ontwikkelingen als deze vragen op, en uiteraard zullen we die vandaag bespreken in de Eurogroep”, zo verwees Donohoe naar de al langer geplande bijeenkomst van de ministers van Financiën van de eurolanden later op maandag.

Volgens Donohoe blijkt opnieuw dat risico’s en momenten van verandering onverwacht kunnen plaatsvinden. “Vanuit Europees perspectief bevinden we ons in een goede positie. We hebben het voorbije decennium ons regelgevingskader sterk aangepast. We kunnen opvolgen en reageren op de ontwikkelingen indien dan nodig zou zijn”, zei de Ier. Hij sprak zijn vertrouwen uit dat “we in staat zijn om dit soort risico’s te beheren”.

Volgens Donohoe zal ook bekeken worden hoe verzekerd kan worden dat de techsector kan blijven groeien en zijn perspectieven niet aanzienlijk aangetast worden. “Ik denk dat ons bancair systeem in Europa het risico in de Europese en wereldwijde techsector zeer goed doorgrondt en de juiste maatregelen heeft om dat risico te beheren en het in de toekomst aan te pakken”, besloot de Eurogroepvoorzitter.

Silicon Valley Bank, vooral actief als bankier van techbedrijven, ging vorige week overkop. Het gaat om de grootste faling van een Amerikaanse bank sinds de financiële crisis van 2008. Het nieuws stuurde maandag de aandelenbeurzen flink lager. Beleggers vluchtten massaal naar veilig geachte overheidsobligaties.