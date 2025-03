BEKIJK – Z-Beurs: Jef Poortmans (Trends) over de kapitaalverhoging bij Atenor en het belang van ING in Van Lanschot Kempen

Vastgoedontwikkelaar Atenor kwam onverwacht met een kapitaalverhoging, een zoveelste poging om het tij te keren. Sinds de koerspiek in 2019 noteert het aandeel meer dan 90 procent lager. Daarnaast neemt ING een belangrijke positie in vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen, een beweging die wel meer banken doen op zoek naar meer stabiele inkomstenbronnen. Onze beursgast vandaag is Jef Poortmans.