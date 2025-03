Stille Fortuinen: de Brabantse familie Verhaeren bewandelt nieuwe paden

De Brabantse familie Verhaeren werd met Viabuild een van de leidende spelers in de Belgische wegenbouw en infrastructuurwerken. De derdegeneratietelg Michel Verhaeren kiest na bijna een eeuw voor een nieuwe koers met investeringen in begrafenisondernemingen, dierenklinieken, kippenrestaurants en zonnepanelen.

Eind januari zei de familie Verhaeren haar historische bakermat vaarwel. In 1933 startte stamvader Fernand Verhaeren de vennootschap Verhaeren & Co. Bijna een eeuw later is de onderneming beter bekend als de nv Viabuild Group. Wie aanschuift op het viaduct van Vilvoorde ziet de specialist in wegenbouw en infrastructuurwerken in actie. De derdegeneratietelgen en broers Christian en Michel Verhaeren bezaten elk een kwart van de aandelen. De andere aandeelhouder is de familie Deckx uit Dessel.

“Viabuild was onze baby”, zegt Michel Verhaeren. “Mijn broer en ik hebben het uitgebouwd en geleid, en zelfs het logo en de naam gekozen. Maar de voorbije tien jaar waren we niet langer operationeel actief. Onze kinderen koesteren evenmin die ambitie. Bovendien is schaalvergroting in de infrastructuursector meer en meer een noodzaak. De opdrachtgevers, zowel de overheid als privébedrijven, worden steeds veeleisender en de werken complexer. Het gaat niet meer simpelweg over het aanleggen van een weg van A naar B.”

De koper is de bouwgroep Square Group van de Gentse ondernemer Jean-Marie de Buck van Overstraeten. Zijn familie, een familie van vermogensbeheerders, was tot 2023 minderheidsaandeelhouder van de zakenbank Degroof Petercam. “Square Group is een familiale, professionele en ambitieuze groep. De klik met de eigenaar was er vanaf dag één. Onze baby is daar goed terechtgekomen”, zegt Michel Verhaeren. “Dankzij de verkoop van Viabuild kan ik sterker focussen op mijn andere participaties.”

‘Elke CEO heeft zijn houdbaarheidsdatum. Een nieuwe kapitein op het schip brengt nieuwe en frisse ideeën mee’ Michel Verhaeren

Broers gaan hun eigen weg

Michel en Christian Verhaeren waren twee decennia actief bij Viabuild Group – Michel van 1995 tot 2014. In 1995 werkten veertig mensen voor de onderneming. De geconsolideerde balans van het boekjaar 2023 maakt gewag van 535 werknemers en een omzet van 169 miljoen euro. “Elke CEO heeft zijn houdbaarheidsdatum”, verklaart Michel Verhaeren zijn vertrek. “Een nieuwe kapitein op het schip brengt nieuwe en frisse ideeën mee. Bovendien wilde ik actief zijn in andere sectoren en weer iets uitbouwen van heel klein tot iets groot. Niet als CEO, meer als oprichter, investeerder en klankbord.”

Het resultaat van die oefening is de sleutelholding nv Vermec, met als leidende figuren Michel Verhaeren en zijn echtgenote Brigitte Bogaert. De vennootschap bestaat weliswaar al sinds eind 2000 en werd opgericht door de twee broers. De belangen bestonden vooral uit bouwbedrijven, die later werden gegroepeerd bij Viabuild Group. Eind 2015 scheidden de wegen van beide broers. Christian is nog altijd heel actief in de bouw en vastgoed. “De scheiding was een logische stap”, vindt Michel Verhaeren. “Mijn broer en ik hebben elk drie kinderen met verschillende ambities en interesses. Bovendien wilden we ons meer toeleggen op andere activiteiten. Toch werken we nog altijd samen.”

In de nv SmartUnit hebben de broers elk een belang van 19,47 procent. SmartUnit herontwikkelt semi-industrieel en stedelijk logistiek vastgoed in en nabij grote Belgische steden. De huurders zijn Belgische bedrijven voor logistiek, lokale distributie, groothandel en assemblage. SmartUnit heeft onder meer gebouwen in Boom, Edingen, Halen en Wommelgem. “We beheren een vastgoedportefeuille van 100 miljoen euro in België, maar onze ambitie reikt verder. We willen ook in andere Europese landen groeien”, duidt Michel Verhaeren. In het boekjaar 2023 bereikte SmartUnit een balanstotaal van 36 miljoen euro, met bijna allemaal vastgoed. De onderneming boekte een nettowinst van ruim 4 miljoen euro.

Bekijk een stamboom van de familie Verhaeren:

Marktleider in uitvaarten

Groeien is het leidmotief van de sleutelholding Vermec. “Ik investeer in sectoren met veel consolidatiepotentieel”, licht Michel Verhaeren de strategie toe. “Het zijn sectoren die ik goed begrijp. Ik wil de producten kennen. Die bedrijven zijn geen starters, ze moeten al iets bewezen hebben. Ik heb vijf actieve investeringen. Die vragen veel aandacht.”

In 2017 stond Vermec mee aan de wieg van Sereni, een koepel van begrafenisondernemers. “Voor ik in die sector stapte, had ik gesprekken met wel vijftig begrafenisondernemers. Het begon met één begrafenisonderneming in Brasschaat, rond de zakenman Bruno Quirynen. Vandaag zijn we marktleider in uitvaarten in België en Duitsland, en in Polen in crematoria. De uitvaartsector is er sterk gefragmenteerd en kampt met een almaar nijpender opvolgingsprobleem. Veel lokale ondernemers willen de werkdruk verlagen en de steeds hogere verwachtingen van families na een overlijden beter invullen.”

Sereni levert centrale diensten rond financiën, administratie, inkoop, marketing en telefonie. Het heeft een eigen opleidingscentrum, Sereni Academy. De lokale begrafenisondernemers kunnen volledig focussen op een kwalitatieve dienstverlening binnen normale werkuren.

Sinds de oprichting heeft Sereni al meer dan honderd overnames gedaan. Het groeit met ongeveer 35 overnames per jaar. “Dit is wat ik het liefst doe: iets kleins uitbouwen tot een internationale trendsetter. We zijn intussen negen jaar aandeelhouder van Sereni en willen dat nog lang blijven”, zegt Michel Verhaeren.

De vennootschap achter Sereni is de nv Korund9 Capital. Eind december vorig jaar vond de tiende kapitaalverhoging in slechts zeven jaar plaats. Korund9 Capital legde voor het boekjaar 2023 voor het eerst een geconsolideerde balans neer. De omzet bedroeg 65 miljoen euro, het nettoresultaat kwam 15 miljoen euro in het rood uit. Dat wordt onder meer verklaard door de vele overnames, wat leidt tot zware afschrijvingen van goodwill en hoge financieringslasten. De ebitda is positief.

MICHEL VERHAEREN EN BRIGITTE BOGAERT “Onze baby is goed terechtgekomen bij Square Group.” © Jonas Lampens

‘Diergeneeskundige diensten en dierenartsbezoeken zijn een groeimarkt. Europeanen zien hun huisdieren steeds meer als gezinsleden’ Michel Verhaeren

Belgische bierbaronnen

Nog een sector waarin Vermec met één bedrijf startte, is die van de dierenartspraktijken. Echtgenote Brigitte Bogaert voerde daar “tientallen gesprekken” voor. Daaruit groeide Nesto, een netwerk van meer dan zestig dierenartsenpraktijken in België, Duitsland en Luxemburg, met 600 werknemers. De groep biedt ook gespecialiseerde behandelingen in klinieken aan binnen de vennootschap nv Rigel. Ook daar biedt Nesto een overkoepelende centrale dienstverlening.

“Uit onze gesprekken bleek dat de dierenartsen te weinig tijd hadden voor hun ware passie, het verzorgen van dieren”, legt Michel Verhaeren uit. “Ze staken te veel tijd in administratie, financiën en personeelszaken. Ook in die sector spelen we in op een consolidatietrend. We willen een pan-Europees platform uitbouwen. In België willen we marktleider worden. We willen uitbreiden in Duitsland, Luxemburg en mogelijk andere Europese landen. Diergeneeskundige diensten en dierenartsbezoeken zijn een groeimarkt. Europeanen zien hun huisdieren steeds meer als gezinsleden. Dat leidt tot hogere bestedingen aan zorg en luxeproducten.”

Ook de Belgische bierbaronnen van AB InBev zien brood in Nesto. In 2023 kocht Verlinvest een meerderheidsbelang van ruim 59 procent in de dierenartsenketen. Verlinvest is een diversificatieholding van de familie de Spoelberch, een van de Belgische familiale ankeraandeelhouders achter de wereldbrouwer. Bij die transactie verkocht Vermec een deel van zijn aandelen. “Maar ik wil nog lang aandeelhouder van Nesto blijven. Het is een fantastisch bedrijf in een gefragmenteerde en groeiende sector”, benadrukt Michel Verhaeren.

‘Ik investeer in sectoren met veel consolidatiepotentieel die ik goed begrijp. Ik wil de producten kennen’ Michel Verhaeren

Van kippenrestaurants tot zonnepanelen

Vermec heeft daarnaast een belang van 20 procent in de restaurantketen Poule & Poulette. “We hebben tien restaurants op goed gelegen locaties in de grote steden. Poule & Poulette biedt een snelle hap aan tegen een democratische prijs met bediening aan tafel. De focus ligt op kippengerechten. Het is fantastisch wat je allemaal met kip kunt klaarmaken. Kip is gezond, ecologisch, bevat veel proteïne en is bovenal lekker.”

Poule & Poulette wil verder groeien met nieuwe restaurants. Binnenkort opent een filiaal in Brugge. De werkvennootschap achter de keten is de bv PP 2.0. In het boekjaar 2023 boekte die een brutomarge van 3,3 miljoen euro en een bedrijfswinst van 115.000 euro. Michel Verhaeren denkt aan nog meer snellehapformules, “waarbij we dan gebruik kunnen maken van eigen ondersteunende diensten en een centrale keuken”.

De vennootschappen waarin Vermec investeert, hebben bijna steeds een Vlaamse poot. Eén uitzondering is het Nederlandse Eternal Sun. Die spin-off van de Technische Universiteit Delft test en inspecteert zonnepanelen en zonnecellen. “In 2014 haalde het bedrijf minder dan 1 miljoen euro omzet”, herinnert Michel Verhaeren zich. “Vandaag is het uitgegroeid tot de wereldmarktleider in zijn niche, met klanten in meer dan veertig landen en een omzet van ruim 20 miljoen euro.”

Eternal Sun ontwikkelt geavanceerde testapparatuur waarmee fabrikanten, onderzoeksinstellingen en certificeringsinstanties de prestaties en de duurzaamheid van zonnepanelen kunnen meten. Daarnaast biedt Eternal Sun inspectiediensten aan voor zonnepanelen, zoals kwaliteitscontroles in fabrieken en tests in havens.