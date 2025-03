Fietsleasing is booming business. Dat is te merken bij marktleider O2O Bicycle Leasing. De Gentse scale-up zag zijn omzet vorig jaar fors toenemen. Maar de ambitie reikt verder: over drie jaar wil O2O ruim dubbel zoveel leasefietsen op de markt hebben als nu. We gingen na waarom de fietsleasingmarkt zo snel groeit.