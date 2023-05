Socrowd mikt als cofinancier op impact

Socrowd geeft renteloze leningen aan projecten, op voorwaarde dat de achterban ook voor financiering zorgt. “Wij helpen hun missie te realiseren.”

Wie wil lenen bij Socrowd, moet ook zijn sympathisanten weten te mobiliseren. Een derde van het kredietbedrag moet de organisatie ophalen via crowdfunding. Socrowd verdrievoudigt dat bedrag. “Zo versterken we meteen het netwerk van de organisaties”, legt coördinator Caroline Sanders uit. Er is enkel een sociaal en geen financieel rendement.

Op welke manier hebt u impact?

CAROLINE SANDERS. “Socrowd is ontstaan in de schoot van de socioculturele organisatie FairFin. Enkele mensen hebben toen wat geld samengebracht om te kijken hoe ze hun gedachtegoed rond anders met geld omgaan in praktijk konden brengen. We hebben 1.488 aandeelhouders. Die mensen doen geen gift, ze stellen tijdelijk hun spaarcenten ter beschikking. Een deel van onze coöperanten zijn gewone particulieren, een ander deel zijn organisaties die hun reserve op een nuttige manier willen inzetten. Wij gebruiken het geld om de missie van andere organisaties te helpen realiseren. Het kan gaan van investeringen om een gebouw energiezuinig te maken tot de realisatie van een nieuwe school of een sociocultureel project.”

SOCROWD “We hebben al 8,5 miljoen euro toegekend.” © National

Hoe meet u die impact?

SANDERS. “Deels werken we kwantitatief. Hoeveel energie wordt bespaard door een project, hoeveel bijkomende banen zijn er gecreëerd, enzovoort. Daarnaast kijken we ook naar de kwaliteit die we toevoegen aan het leven van de mensen. Binnenkort lanceren we een project rond een zorgboerderij waar jongeren terecht kunnen. Daar gaan we een nieuw type impactonderzoek aan verbinden in samenwerking met Hogeschool Gent. Het idee is de evolutie te meten van hoe de jongeren zich voelen.”

Hoeveel impact heb u al gehad?

SANDERS. “Volgend jaar bestaan we twintig jaar. In die tijd hebben we 158 projecten vooruit geholpen, in het begin nog onder de naam Netwerk Rentevrij. We hebben al 8,5 miljoen euro toegekend. Gemiddeld doen we vijf tot zes dossiers per jaar, maar de vraag is veel groter.”

Hoe kunnen beleggers investeren? Welk rendement mogen ze verwachten? En wat zijn de risico’s?

SANDERS. “Mensen kunnen voor 100 euro een aandeel kopen. Dat kan als investering in Socrowd algemeen, zodat wij er een renteloze lening mee kunnen geven. Of je kunt door aandelen te kopen een bepaalde campagne steunen als achterban. Wij bieden geen financieel rendement, alleen maatschappelijk rendement. We kunnen een vlekkeloos trackrecord voorleggen op het gebied van terugbetalingen. Wij analyseren de dossiers heel streng en vragen heel solide waarborgen. Door corona hebben we een paar organisaties betalingsuitstel moeten geven, maar in normale omstandigheden is je investering veilig.”

Waar dient het opgehaalde geld concreet voor?

SANDERS. “Een campagne die net is afgelopen, was die voor een technische installatie voor de theaterwerkplaats Hetgevolg. Die werkt met mensen met een beperking, vluchtelingen, mensen met een drugprobleem of in armoede – kort gezegd: mensen die uit de boot vallen. Door hun een podium te geven krijgen ze een stem.”