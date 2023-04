Freddy met Curry: ‘We produceren alles zonder afval’

Freddy met Curry is een duurzame cateringservice voor bedrijven. “We bieden klanten de mogelijkheid goed en gezond te eten met een minimale impact.”

De naam is een eerbetoon aan de peter van oprichter Jérémie Lambin. “En de ‘met Curry’ klonk gewoon goed, een woordgrapje onder vrienden”, lacht Lambin. De missie van de Brusselaar is uw kleffe broodje tijdens de werkvergadering te vervangen door gezonde en duurzame voeding. “Ik heb drie jaar als consultant gewerkt. In die periode heb ik gemerkt hoe moeilijk het is duurzame, kwalitatieve voeding te krijgen op de bedrijfsvloer en geen afval te maken. Toen ik een zaak startte, wilde ik dat die reflecteerde wie ik ben. Ik kocht al langer alles enkel in bulk en biologisch.”

Hoe hebt u impact?

JÉRÉMIE LAMBIN. “Ten eerste produceren we alles zonder afval. Daar zit wellicht het grootste verschil met onze concurrenten. We vermijden ook wegwerpverpakkingen en restafval. Ook van onze leveranciers verwachten we dat ze in bulk werken en in herbruikbare containers leveren. Zo leveren wij zelf bij onze klanten, alles met de fiets, en we halen de containers weer op. Ten tweede gebruiken we zo veel mogelijk lokale producten. Ten derde zetten we in op gezondheid, want we werken met heel verse groenten.

“Bedrijven zoeken duurzame oplossingen. Ze zien hoeveel moeite wij doen om duurzaam te zijn. Tegelijk zijn we toegankelijk, en dat willen we blijven. We zijn geen gastronomische traiteur. We bieden bedrijven de mogelijkheid goed en gezond te eten met een minimale impact. Maar als we zelf veel impact willen hebben, mogen we niet te duur zijn.”

Hoe meet u die impact?

LAMBIN. “Wij kijken naar hoeveel afval we vermijden. Ons doel is 36 ton afval te vermijden in de drie jaar tot 2025. Daarnaast meten we hoeveel kilo CO2 we vermijden door alles met de fiets te brengen. Ons doel is in die drie jaar zo 454.000 lunches te leveren.”

Hoeveel impact hebt u tot nu al gehad?

LAMBIN. “In 2022 hebben we 1.268 kilo afval vermeden en 426 kilo CO2, terwijl we 15.000 lunches hebben geleverd.”

Hoe kunnen beleggers investeren? Welk rendement mogen ze verwachten en wat zijn de risico’s?

LAMBIN. “We brengen al onze investeerders samen via het crowdfundingplatform van Lita, waar we 320.000 euro willen ophalen. Voor minimaal 200 euro kun je daar een aandeel kopen. Vandaag kiezen we ervoor kapitaal op te halen, liever dan schulden aan te gaan. Dankzij de taxshelter voor groeibedrijven krijg je een belastingvermindering van 25 procent van het bedrag dat je investeert, en er is een mogelijke meerwaarde bij een verkoop van de aandelen.

“Vorig jaar zijn we sterk gegroeid. We zijn van drie naar acht medewerkers gegaan. Dat groeitraject wil ik voortzetten. We zijn erg ambitieus. Maar ondertussen is er wel een crisis uitgebroken, waardoor mensen misschien wat minder gaan uitgeven. Een risico is dus dat we niet zo snel groeien als we voor ogen hebben. Maar ik ben optimistisch.”

Waarvoor zal u het opgehaalde geld concreet gebruiken?

LAMBIN. “We hebben meer materiaal voor de cateringopdrachten nodig. We investeren ook in meer elektrische fietsen voor leveringen. Een deel zal ook gaan naar een keuken voor ons eerste eetkraam in Wolf, een foodmarket in Brussel. En we willen meer mensen kunnen aanwerven, vooral voor de catering.”