BEKIJK – Trends Talk met Michel Casselman, CEO Vlaams investeringsfonds PMV

Investeringsfondsen brengen geld samen om te investeren in projecten of bedrijven, in de hoop op een mooi rendement. Ze zijn vaak een privé-initiatief, maar ook de overheid heeft investeringsfondsen. Het investeringsfonds van de Vlaamse overheid heet PMV, wat staat voor Participatiemaatschappij Vlaanderen. PMV investeert in infrastructuurprojecten bijvoorbeeld, maar ook in kmo’s. Waarom moet de overheid een investeringsfonds hebben? Laat je dat niet beter over aan de markt? We vragen het aan de grote baas van PMV, Michel Casselman.