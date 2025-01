De 5 favoriete aandelen van… David Mellul (Varenne Capital)

Hoe beweegt de beurs in de eerste helft van het nieuwe jaar? Trends.be vraagt marktexperts naar hun favoriete beleggingen.

Deze week is het de beurt aan David Mellul, de algemeen directeur van Varenne Capital Partners. Hij trad in dienst bij Varenne bij de oprichting en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de procedures en de methodologie van de vermogensbeheerder.

1/ Meta Platforms

Meta, de leider in digitale reclame, heeft meer dan 3,2 miljard dagelijks actieve gebruikers op zijn sociale netwerken. Het bedrijf profiteert van zijn hoge prijszettingsmacht, versterkt door een community-effect, en genereert het grootste deel van zijn inkomsten uit gerichte reclame, geoptimaliseerd door kunstmatige intelligentie (AI). Die technologie stelt Meta in staat effectievere en op maat gemaakte reclamecampagnes aan te bieden die aansluiten bij de behoeften van adverteerders. Na een succesvolle herstructurering noteerde Meta in 2023 een duidelijke verbetering van zijn operationele marge (34,7% tegenover 24,8%). Dankzij strategische investeringen is Meta goed gepositioneerd op het gebied van AI en augmented reality, en met een nettokaspositie van bijna 40 miljard dollar is het ideaal gepositioneerd om te profiteren van de versnelling van die technologieën en zich te onderscheiden in de hectische AI-wedloop.

2/ BioMérieux

BioMérieux is een wereldleider in in-vitrodiagnostiek en gespecialiseerd in infectieziekten. Meer dan 80 procent van zijn omzet zijn terugkerende inkomsten uit verbruiksartikelen. Het bedrijf heeft een veerkrachtig bedrijfsmodel, ondersteund door dominante marktaandelen in de segmenten moleculaire diagnostiek en microbiologie. Dankzij hoge toetredingsdrempels en een sterke prijszettingsmacht heeft het een duurzame concurrentiepositie, terwijl constante investeringen in onderzoek en ontwikkeling (12% van de omzet) een innovatief en gedifferentieerd productportfolio voeden. Gedragen door gunstige structurele trends en een strategisch plan dat gericht is op een jaarlijkse groei van 7 procent en een ebit-marge van 20 procent tegen 2028, is BioMérieux ideaal gepositioneerd om te voldoen aan de groeiende vraag naar medische diagnostiek en zijn leiderschap in die essentiële sector te consolideren.

3/ Safran

Safran is een wereldleider in luchtvaartapparatuur, met een omzet van 32 miljard euro en bijna 92.000 werknemers. Het segment voortstuwing vertegenwoordigt het grootste deel van zijn omzet, met name door de levering van motoren en reserveonderdelen aan Airbus en Boeing. Safran profiteert van hoge toetredingsdrempels en heeft vrijwel een monopolie op de aftermarket, met meer dan 60 procent van zijn omzet die afkomstig is van diensten en reserveonderdelen. De vraag naar zijn producten en diensten wordt versterkt door kwaliteitsproblemen bij concurrent Pratt & Whitney. Het bedrijf beschikt over groeimogelijkheden in de militaire en civiele luchtvaart, met name door zijn LEAP-motoren van de nieuwe generatie, die solide vooruitzichten bieden in een gereguleerde markt met een langdurige vraag.

4/ Nvidia

Nvidia is de grootste fabrieksloze halfgeleidermaatschappij ter wereld. Het succes is gebaseerd op zijn dominantie in grafische processors (GPU’s) voor de videogame-, cryptomining- en recentelijk de AI-sector. De GPU’s van Nvidia zijn de standaard voor AI-modellen en neurale netwerken, met de CUDA-architectuur die een brede acceptatie in de industrie mogelijk heeft gemaakt via de academische wereld. Het bedrijf profiteert van een structureel onevenwicht tussen vraag en aanbod op de GPU-markt, met een groeiende vraag die wordt gevoed door massale investeringen in AI. Bovendien profiteert Nvidia van een quasi-monopoliepositie dankzij een exclusief partnerschap met TSMC, de enige fabrikant die zijn chips in grote hoeveelheden kan produceren. Die combinatie van factoren positioneert Nvidia voor continue en duurzame groei.

5/ Universal Music Group

Universal Music Group (UMG), de wereldleider in muziekrechten, beschikt over een prestigieuze catalogus met iconische franchises en domineert de streamingmarkt. Het bedrijf profiteert volledig van de overgang naar een bedrijfsmodel dat gericht is op streaming, ondersteund door de sterke groei van abonnementen en een hoge prijszettingsmacht. Met aanzienlijke marktaandelen in labels en muziekuitgaven is UMG goed gepositioneerd om te profiteren van de groeiende vraag naar muzikale content, met name op grote platforms zoals Spotify, Apple Music, Deezer en YouTube. De gedecentraliseerde managementstructuur en het ervaren leidinggevend team versterken zijn vermogen om te navigeren in een dynamische omgeving. Het bedrijfsmodel, gericht op terugkerende inkomsten uit streaming, uitgaven en merchandising, biedt robuuste groeivooruitzichten, gedreven door structurele markttrends.