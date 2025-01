Beleggers hebben in de tweede helft van 2024 een recordbedrag van 14,4 miljard dollar geïnvesteerd in de Invesco S&P 500 Equal Weight-ETF, een tracker die zijn middelen gelijkmatig verdeelt over de S&P 500-bedrijven, uit angst dat de rendementen op Wall Street te sterk leunen op een handvol technologiegiganten.

Beleggers maken zich steeds meer zorgen over de hoge waarderingen van de Amerikaanse technologiebedrijven. In de tweede helft van 2024 vloeide 14,4 miljard dollar naar de S&P 500 Equal Weight-ETF van Invesco. Dat is een enorm bedrag op een totale instroom van 17 miljard dollar in 2024.

Nochtans scoort die ETF gemiddeld slechter dan klassieke S&P 500-trackers. In 2023 steeg de S&P 500 met 24 procent. De zeven techgiganten – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla – waren verantwoordelijk voor de helft van die winst, aldus S&P Dow Jones Indices. De equal weight-index steeg in dezelfde periode slechts met 11 procent, omdat die bij elke kwartaalherweging meer de nadruk legt op minder snelgroeiende aandelen.

“De grootste zorg van beleggers is het concentratierisico. Ze zijn bang dat de markt topzwaar wordt”, aldus Manish Kabra, het hoofd van de Amerikaanse aandelenspecialisten bij Société Générale. Kabra verwacht dit jaar een groei van de winst per aandeel in sectoren buiten de grootste techbedrijven. “Als dat gebeurt, is het niet nodig defensief gepositioneerd te blijven. Veel beleggers wijzen op de 11 procent winst van de equal weight-index en zien dat als een logischer keuze dan te rekenen op rendementen van 20 procent en meer van de reguliere S&P 500.”

Evenwichtige S&P 500

Het fonds van Invesco verkoopt elk kwartaal de best presterende aandelen van de S&P 500 en koopt de achterblijvers op, waardoor elk aandeel een gelijk gewicht heeft. Dat bleek in 2022 een voordeel, toen de grootste aandelen tijdens de marktcorrectie de ergste klappen kregen.

‘Er is enige opwinding over delen van de markt die zijn achtergebleven. Er is het idee dat deze eindelijk aan kracht kunnen winnen’ Rick de los Reyes, T Rowe Price

Ondanks de achterblijvende prestatie heeft het fonds inmiddels een totaal vermogen van meer dan 72 miljard dollar, waarmee het behoort tot de 25 grootste Amerikaanse ETF’s. De instroom overtreft het vorige record van 12,8 miljard dollar in 2023, aldus Morningstar.

Behalve tot ETF’s wenden beleggers zich ook tot derivaten, zoals de S&P 500 equal-weightfutures van CME Group. Die contracten, die werden gelanceerd in februari, hebben een gemiddelde openstaande waarde van 2,4 miljard dollar. De interesse in die producten steeg aanzienlijk na de scherpe daling van de Magnificent Seven-aandelen in juli en augustus 2024.

Achterblijvende sectoren

“Het toont aan dat marktdeelnemers willen diversifiëren naar goedkopere activa en niet alleen de grote winnaars blijven volgen”, zegt Alessio de Longis, het hoofd investeringen bij Invesco Solutions. Tegelijkertijd merkt Bryan Armour van Morningstar op dat een gelijke weging niet per se de beste manier is om concentratierisico’s te vermijden. “Een fundamentele analyse van elk bedrijf zou beleggers beter van dienst zijn dan een arbitraire gelijke weging.”

Rick de los Reyes, portefeuillebeheerder bij T Rowe Price, voegt eraan toe dat de veranderende stemming kansen kan bieden voor achterblijvende sectoren zoals energie, metalen, mijnbouw en industriële aandelen. “Er is enige opwinding over delen van de markt die zijn achtergebleven. Er is het idee dat die eindelijk aan kracht kunnen winnen.”

Met die ontwikkelingen lijkt een bredere diversificatie in de S&P 500 aantrekkelijker te worden voor beleggers die niet blind willen vertrouwen op de prestaties van enkele technologiegiganten.