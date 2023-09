Het Japanse bedrijf SoftBank Group wil tot 4,87 miljard dollar ophalen met de langverwachte beursintroductie van de chipontwerper Arm. Eerder werd nog verwacht dat die het dubbele zou opleveren, al blijft het de grootste IPO van het jaar. De eerste notering vindt vermoedelijk op 14 september plaats.

Arm zal 95,5 miljoen aandelen aanbieden voor 47 à 51 dollar, meldde het bedrijf dinsdag in een aanvraag bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Op die manier bedraagt de waarde van Arm 54,5 miljard dollar, volgens berekeningen van Bloomberg. Onderschrijvers hebben de mogelijkheid om nog eens 7 miljoen extra aandelen te kopen.

Hoewel Arm eerder had geprobeerd 8 à 10 miljard dollar op te halen, werd dat doel verlaagd. Dat heeft te maken met de beslissing van SoftBank om een kwart van het belang te kopen dat in de portefeuille van haar durfkapitaalfonds zit. Het Japanse bedrijf wil een groter deel van de aandelen houden dan eerst was gepland. Na de beursgang zal SoftBank nog altijd ongeveer 90 procent van de aandelen van Arm bezitten, staat in de aanvraag.

Handel vanaf 14 september

Zelfs als het minimumbedrag wordt opgehaald, zou de beursgang van Arm nog altijd ’s werelds grootste zijn dit jaar. Het overtreft daarmee de notering van 4,37 miljard dollar van de Johnson & Johnson-dochteronderneming Kenvue.

Het bedrijf kan bij zijn beursgang nog steeds meer of minder geld ophalen, afhankelijk van de vraag van investeerders op het moment. Het bedrijf overweegt zijn aandelen te prijzen op 13 september en de handel in aandelen begint de volgende dag.

Belangrijk chipbedrijf

Arm is een belangrijke speler in de chipindustrie, omdat het de designs maakt voor veel chips die door andere producenten worden gemaakt. De chipsets die in smartphones worden gebruikt, hebben bijna allemaal een design dat door Arm is ontwikkeld. Het maakt van Arm een essentiële schakel in de toeleveringsketen.

Tien klanten van Arm, waaronder Apple, Nvidia, AMD, Google, Intel, MediaTek en TSMC, Synopsys, hebben ingestemd om belangrijke investeerders te zijn in het aanbod. Ze willen tot 735 miljoen dollar aan aandelen kopen. De beursgang wordt door meer dan 28 banken onderschreven.