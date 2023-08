‘SoftBank stelt straks 28 banken voor die beursgang Arm in september begeleiden’

SoftBank, het Japanse moederbedrijf van chipontwerper Arm, stelt de 28 banken voor die Arm zullen begeleiden bij zijn beursgang dit jaar. De bedoeling is om in september 8 tot 10 miljard dollar op te halen in wat een wat de grootste beursgang van het jaar moet worden.

Naast vier hoofdbanken – Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. en Mizuho Financial Group – wordt Arm ook bijgestaan door 10 andere banken, waaronder Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG en Jefferies Financial Group Inc., zo meldden anonieme bronnen van Bloomberg.

Ten slotte zijn er nog 14 investeringsbanken betrokken zoals Daiwa Securities Group Inc., HSBC Holdings Plc, Intesa Sanpaolo SpA en Societe Generale SA, aldus de bronnen. Arm weigerde op het nieuws te reageren bij Bloomberg.

Arm, dat in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, is van plan om in september 8 miljard tot 10 miljard dollar op te halen in wat de grootste beursgang van het jaar zou zijn. Het bedrijf streeft ernaar om bij de notering gewaardeerd te worden op 60 miljard tot 70 miljard dollar.

