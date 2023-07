Vijf hordes voor de redding van cryptoplatform Bit4You

Het cryptoplatform Bit4You vecht voor zijn voortbestaan. Volgende week wordt voor Bit4You en alle mogelijke partners een cruciale week. Op woensdag beslist de Brusselse ondernemingsrechtbank of een procedure voor gerechtelijke reorganisatie kan starten, met het oog op het hervatten van bepaalde activiteiten.

Tot voor enkele maanden had bijna niemand in België al gehoord van CoinLoan. Vandaag wachten enkele tienduizenden Belgen met een bang hart op de afwikkeling van het faillissement van de cryptobank uit Estland, om te weten of en hoeveel van hun geld ze nog zullen terugzien. CoinLoan werd op 7 juni failliet verklaard en de curator verzamelt nu de claims van alle schuldeisers om te verdelen wat er nog te verdelen valt. Bij een faillissement van een klassieke bank is er zoiets als de depositogarantie die het geld van de klanten tot 100.000 euro per persoon garandeert. Bij een cryptobank is dat niet het geval.

Sinds 24 april is het Belgische cryptoplatform Bit4You gesloten en kunnen de klanten niet meer aan hun activa. Bit4You maakte namelijk gebruik van de diensten van CoinLoan, dat de activiteiten op bevel van de rechter in april moest stopzetten. Een maand later liet Chainius Solutions, het moederbedrijf boven Bit4You, bij monde van José Zurstrassen, Marc Toledo en Sacha Vandamme, in een gesprek met Trends weten dat ze op zoek waren naar een partner om een doorstart met Bit4You te kunnen maken.

Voor zo’n doorstart ontbraken op dat moment nog verschillende puzzelstukken. Een plan, een vergunning én kapitaal. Het ziet ernaar uit dat mogelijk één van de ontbrekende puzzelstukken gelegd kan worden door Bruno Ver, de oprichter van Niftify. Hij heeft een licentie als Virtual Asset Service Provider (VASP) op zijn persoonlijke naam. “Ik ben allicht de enige Belg met zo’n licentie”, reageert Ver. Let wel, het gaat niet om een Belgische licentie, maar een Estse. “Toen ik las dat Bit4You een VASP-licentie nodig had, heb ik mijn hulp aangeboden. Ik heb vrienden die klant zijn bij Bit4You en ik wil die graag helpen hun geld te recupereren.”

1. De licentie

“Ik ken medeoprichter Marc Toledo en heb veel respect voor hem als ondernemer. Ik ben ervan overtuigd dat we samen nog een mooi verhaal zouden kunnen maken van Bit4You”, vervolgt Bruno Ver. Hij wil een joint venture oprichten, waarbij aan de ene kant het klantenbestand van Niftfy en de licentie worden ingebracht en aan de andere kant het platform, de technologie en het klantenbestand van Chainius Solutions. De licentie van Ver zou vrij eenvoudig kunnen geheractiveerd worden en ingezet voor de joint venture. Het gaat om een licentie om vanuit Estland in heel Eurpa actief te zijn.

Bit4You had een voorlopige licentie om vanuit België te werken, maar volgens de Belgische financiële toezichthouder FSMA was een definitieve licentie voor Bit4You nooit in zicht. “Tijdens de behandeling van de aanvraag tot definitieve inschrijving van Bit4You als Virtual Asset Service Provider (VASP) heeft de FSMA de vennootschap op de hoogte gebracht van zijn voornemen om de drie effectieve bestuurders die op dat ogenblik in functie waren te diskwalificeren en bijgevolg de aanvraag tot inschrijving te weigeren. Daarop hebben die drie personen op eigen initiatief hun ontslag ingediend.” FSMA lichtte het Brusselse parket ook in over ‘onregelmatigheden’ die het ontdekt had in de aanvraag van Bit4You.

Er staat momenteel geen enkele naam in het register van de FSMA met VASP-dienstenleveranciers, sinds Bit4You uit de lijst geschrapt is. Bij de Franse toezichthouder AMF tellen we bijna tachtig bedrijven die geregistreerd zijn als VASP, maar nog geen enkele met een definitieve licentie. Bij De Nederlandsche Bank staan er 36 bedrijven geregistreerd als aanbieder van cryptodiensten. Nog opvallend in Estland bleven er op 1 mei nog honderd Virtual Asset Service Providers over. In 2021 waren dat er bijna 650, maar er werd een schifting gemaakt door de strengere regels vanuit Europa om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Die regels werden op 15 maart 2022 van kracht, maar bevatten een overgangsperiode van een jaar.

2. Kapitaal vinden

“Voor een doorstart zouden we wel nog steeds 8 tot 10 miljoen euro kapitaal nodig hebben”, voegt Ver toe. Er is nog 6 à 7 miljoen euro aan crypto van de Bit4You-klanten vermist, die bij CoinLoan stonden. Daarnaast is er ook werkkapitaal nodig. Voor het kapitaal kan Bruno Verm niet zorgen, want bij Niftify gaan de zaken momenteel niet zo goed. Al heeft Ver nog ijzers in het vuur als ondernemer, onder meer met BeProjects dat oplossingen van zonnepanelen tot laadpalen installeert, en als investeerder met het investeringsfonds Block5.

Voor wie Niftify niet kent: het bedrijf levert diensten aan bedrijven die actief willen worden met non-fungible tokens of NFT’s, een soort digitale eigendomsbewijzen. Bij NFT’s denken we al snel aan kunstwerken of foto’s van grote momenten in de sport, maar Bruno Ver ziet nog veel meer mogelijkheden met het zogenoemde Web 3 voor gaming, de metaverse, mode, film, muziek en e-commerce.

Bruno Ver: “De mogelijkheden met NFT’s zijn oneindig. Een bedrijf dat televisietoestellen maakt, zou bijvoorbeeld aan elk toestel een token kunnen hangen en die toestellen tijdens hun volledige levensduur kunnen opvolgen op een blockchain. Beschouw het als een kassaticket in een digitale portemonnee. Zo zouden televisieproducenten gemakkelijk de materialen en grondstoffen kunnen recupereren en recycleren. Ze zouden toestellen kunnen kopen, herstellen en weer verkopen. We zitten met een gigantische overproductie en nog veel te veel televisies en andere producten belanden in de vuilbak. Ik kan nog duizenden andere voorbeelden geven.”

Alleen is er momenteel een groot probleem met NFT’s. De markt ligt op haar gat. “NFT’s zijn dood. Op enkele bedrijven na, zoals het Franse luxebedrijf LVMH, gebeurt er momenteel niets met NFT’s. We zitten met Niftify in een winterslaap of een survivalmodus tot de markt van NFT’s weer een heropleving kent”, zegt Bruno Ver eerlijk. “Voor Niftify hebben we van in het begin alles juridisch heel goed geregeld. We hebben daarnaast vooral ingezet op de ontwikkeling van de technologie en veel minder op marketing. Misschien hadden we meer moeten inzetten op marketing, maar ik wilde een stevige basis.” Door die focus op het juridische heeft Bruno Ver dus wel die VASP-licentie op zak, al is het dan geen Belgische licentie.

3. De klanten overtuigen

Bruno Ver wil met de joint venture tussen Niftify en Bit4You waarde creëren voor de klanten. “We zouden de klanten de mogelijkheid kunnen geven om een soort aandeel in de joint venture te nemen. Als we erin slagen met de joint venture opnieuw waarde te creëren, dan profiteren zij mee en delen ze in de toekomstige winsten. Ze kunnen ook een stem krijgen, zodat ze mee de toekomst van Bit4You kunnen sturen. Het alternatief voor de klanten van Bit4You is wachten tot de faillissementsprocedure in Estland haar beloop heeft gehad. Het kan nog jaren duren, vooraleer ze iets van hun geld terugzien.”

Ver hoopt de ondernemers in het klantenbestand van Bit4You te overhalen om mee in dit nieuwe ondernemersverhaal te stappen. “Mijn idee is dat we van Bit4You een soort Revolut moeten maken.” Revolut is een neobank die vanuit Litouwen actief is in heel de eurozone, ook in België. Revolut is veel goedkoper dan de traditionele banken voor alles wat met internationale overschrijvingen te maken heeft.

Het voorbeeld van Revolut is niet toevallig door Ver gekozen, want hij verwijst naar de miljoenen mensen wereldwijd zonder bankrekening. Miljoenen migranten sturen nog steeds geld naar hun familie in het thuisland via dienstverleners als Western Union. Daar komen geen bankrekeningen of betaalkaarten aan te pas. Ook voor transfers in cryptomunten zijn geen banken nodig. “Transacties in crypto zijn sneller en goedkoper dan klassieke overschrijvingen bij de bank”, meent Bruno Ver.

De bekende Brusselse advocaat Mischaël Modrikamen verdededigt de belangen van zo’n 230 klanten van Bit4You, die samen ongeveer 20 procent van de tegoeden zouden vertegenwoordigen. Hij kloeg eerder aan in Trends dat “het lokale verhaal met bekende mensen van hier” van Bit4You niet meer was dan gewoon een laagje vernis.

Mischaël Modrikamen reageert ook op het verhaal van Ver. “Chainius Solutions heeft verschillende potentiële partners voorgesteld, waaronder Niftify. Het is te vroeg om over eventuele toekomstplannen te praten. We gaan het vel van de beer nog niet verkopen vooraleer die geschoten is, maar we zijn wel aan het praten over de perspectieven voor onze klanten. Onze doelstelling is de crypto van onze klanten zo snel mogelijk recupereren. We willen Bit4You niet failliet laten gaan.”

4. Onder voorbehoud van goedkeuring door de rechtbank

Bit4You heeft begin mei aan de ondernemingsrechtbank gevraagd een voorlopige bewindvoerder aan te stellen. De Brusselse ondernemingsrechtbank heeft op dat moment advocaat Nicholas Ouchinsky en accountant Dirk Smets aangesteld. Na het rapport van de bewindvoerders heeft de ondernemingsrechtbank Bit4You doorverwezen naar de Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden. Die kamer kan bijvoorbeeld beslissen om een bemiddelaar aan te stellen om akkoorden met de schuldeisers te sluiten.

Mischaël Modrikamen voegt nog toe dat er een verzoekschrift is ingediend voor een gerechtelijke reorganisatie van Bit4You, die komende woensdag zal onderzocht worden. Van José Zurstrassen, Marc Toledo en Sacha Vandamme konden we geen officiële reactie krijgen.

5. Het vertrouwen in crypto herstellen

Zowat iedereen is het erover eens dat er regels nodig zijn, om te vermijden dat de cryptowereld een soort wilde westen is met cowboys en indianen waar iedereen zijn gang kan gaan. In Europa komen er vanaf 30 juni 2024 een eerste set strengere regels en vanaf 30 december 2024 een tweede set. De Europese Markets in Crypto Assets-richtlijnen (MiCA) zijn gestemd en goedgekeurd.

Op dit moment is er nog een vacuüm, waardoor bepaalde cryptomunten ontsnappen aan de regels die doorgaans gelden voor financiële instrumenten, zoals de verplichting om een prospectus te publiceren. Een prospectus is een soort financiële bijsluiter die een uitgever van financiële instrumenten moet opstellen met alle risico’s en andere nuttige informatie.

Voor Bruno Ver is het duidelijk dat de blockchain of de onderliggende technologie van cryptomunten kan worden misbruikt. “We moeten op een gezonde manier omgaan met alle technologie. Maar het is een illusie te denken dat die technologie weer gaat verdwijnen. Ze is er en we gaan ze gebruiken.” Hij vindt dat er duidelijke spelregels moeten komen over de verdeling van winsten, maar evengoed over het gebruik van energie. “Er is veel meer energie nodig voor klassieke activiteiten, zoals het bouwen van wagens. We moeten gewoon allemaal steeds efficiënter omspringen met energie. Voor de meeste cryptomunten is mining niet nodig.” Mining is het hele proces waardoor nieuwe munten ontstaan bij crypto, zoals de bitcoin, en waarvoor veel rekenkracht en dus energie nodig is.