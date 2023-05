‘Bit4You was alleen een laagje vernis’

Het faillissement van het Belgische cryptoplatform Bit4You treft meer dan 40.000 Belgische cryptobeleggers die niet meer aan hun geld kunnen. Zo’n 150 van hen hebben al contact opgenomen met advocaat Mischaël Modrikamen die een groepsclaim voorbereidt rond het faillissement.

1 Wat is de kern van hun aanklacht?

MISCHAËL MODRIKAMEN. “Dit is een echt debacle waarin klanten zich bedrogen voelen. Men heeft hen indertijd zekerheid verkocht omdat het om een Belgisch platform ging, dat gereguleerd werd door onze toezichthouder, met een startceremonie waar minister Alexander De Croo het platform inhuldigde. Maar anderhalve maand geleden stapten alle bestuurders op en ineens krijgen klanten het bericht dat Bit4You geen geld meer kan terugstorten, omdat het blijkbaar al het geld en crypto parkeerde bij het Estse CoinLoan. Maar daar had geen enkele Belgische klant van gehoord. Men heeft hen een lokaal verhaal met bekende mensen van hier verkocht, maar dat bleek gewoon een laagje vernis te zijn.”

2 Wat is de verantwoordelijkheid van de toezichthouder?

MODRIKAMEN. “Ongeveer een jaar geleden is die met nieuwe regels gekomen over welke platformen de handel in virtuele munten mochten aanbieden. Daar was een beperkt toezicht aan verbonden. Bit4You is daar als enige Belgische platform uitgekomen. Ik vermoed dat de toezichthouder wel op de hoogte was van de relatie met CoinLoan. Daar wil ik in ieder geval achter komen. Maar daar staan al een tijdje de knipperlichten op oranje. Het is door de Estse toezichthouder in opspraak gebracht voor witwassen en het heeft voor een ander platform al geldafnames moeten stopzetten.”

3 Zijn de Bit4You-klanten ook niet zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun crypto-centen?

MODRIKAMEN. “Cryptobeleggers beseffen dat crypto heel volatiel is en nemen dat erbij. Maar als ze horen dat de platformen of tussenpersonen die in de cryptohandel voorzien, gereguleerd zijn, kun je hen toch niet verwijten dat ze daarop vertrouwen.”