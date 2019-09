Maandag maakte de nieuwbakken voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de namen van de nieuwe Eurocommissarissen bekend. Het grootste nieuws was dat de Commissie voor het eerst uit evenveel vrouwen als mannen bestaat... of toch bijna.

Gegeven het onevenaarbare politieke talent dat momenteel aan het hoofd staat van het Verenigd Koninkrijk, slinkt de kans dat de Britten in de Europese Unie blijven zienderogen, dus zal de Commissie-Von der Leyen het met 27 in plaats van met 28 moeten doen: 13 vrouwen en 14 mannen. De welwillenden in het Europese establishment kennen de voorzittersfunctie van Von der Leyen wat meer gewicht toe, waarmee de gendergelijkheid zo goed als bereikt is. Men zou dat ook voluntarisme à la Verhofstadt kunnen noemen, maar ere wie ere toekomt: geen enkele Commissie was zo vrouwelijk. Ons land had vorige week Didier Reynders al naar voren geschoven als Belgisch Commissaris.

...