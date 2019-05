Eind dit jaar stopt Eurocommissaris Marianne Thyssen met de Europese politiek, na bijna dertig jaar. Velen zwaaien haar lof toe en stellen dat de Belgische christendemocrate er als eerste commissaris in is geslaagd het sociale Europa vorm te geven. Tijd voor een terug- en een vooruitblik met Belgiës machtigste vrouw in Europa.

Vijf jaar geleden kreeg het Nederlandse Europarlementslid Agnes Jongerius na de bekendmaking van de nieuwe Europese Commissie een sms'je van haar voorgangster: "Met deze commissaris zit je goed, met haar kun je wat." Die commissaris was Marianne Thyssen, die in 2014 de Europese portefeuille voor Werk en Sociale zaken opnam. Nu de Europese legislatuur afloopt, is vriend en vijand het erover eens: Thyssen heeft sociale bakens verzet en mag tevreden terugkijken op haar beleidswerk. "Op het gebied van sociale wetgeving was in de tien jaar voordien bijna niets concreets gebeurd. Het feit dat Thyssen daar wel in is geslaagd, met voorstellen die niet door iedereen op applaus werden onthaald, is knap", stelt Jongerius.

...