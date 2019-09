Ursula von der Leyen komt (een beetje) thuis: welk parcours legde de volgende Commissievoorzitter af?

Sommigen zijn er nog altijd verbaasd over, maar de Duitse christendemocrate Ursula von der Leyen is wel degelijk de volgende voorzitter van de Europese Commissie. Haar politieke parcours is niet onbesproken, maar ook niet zonder succes.

Ursula von der Leyen.

Vandaag stelde de volgende voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen haar nieuwe ploeg voor, waarin voor het eerst evenveel vrouwen als mannen zitten. Ook al moeten de commissarissen nog een kruisverhoor in het Europees Parlement doorstaan, Von der Leyen is zeker van haar zitje nadat ze voor de zomer een nipte meerderheid van de Europarlementsleden voor zich wist te winnen.

