Wie de vrije markt verdedigt, heeft nooit rust. Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager pareert aanvallen uit vele hoeken: internetgiganten die de economie kapen, of Europese politici die dromen van monsterfusies. Met de Europese Unie komt het uiteindelijk wel goed, want het alternatief is veel slechter. "Wie niet wil samenwerken, verliest de controle."

We kunnen het ons niet meer voorstellen, een leven zonder Google, Amazon of Facebook. Even iets opzoeken, een pakje bestellen of communiceren met de halve wereld, het kan in enkele klikken. In geen tijd zijn de internetspelers zo machtig geworden dat ze nieuwkomers met betere ideeën uit de markt houden of gewoon opkopen, zodat ze nog machtiger worden. Langzaam bloedt de concurrentie dood in de digitale economie. De consument, die zich goed gediend waant, is de dupe. De Deense domineesdochter Margrethe Vestager doet als Europees commissaris voor Mededinging wat ze kan om dat recht te zetten, vaak met harde hand. De trekker van de Europese kiescampagne van de liberale partij ALDE staat erom bekend dat ze de karwats niet schuwt voor Google en consorten, die ze geregeld miljardenboetes aansmeert. Maar het blijft een ongelijke strijd. Het aantal gebruikers van Facebook overtreft de bevolking van China. Amazon controleert een zakelijk ecosysteem dat groter is dan veel nationale economieën.

