Wanneer hij straks Europees commissaris wordt, verlaat Didier Reynders (MR) definitief de Belgische politiek. De voorbije twintig jaar heeft de Brusselse Luikenaar duidelijk gewogen op het beleid. Vooral enkele financieel-economische maatregelen spelen tot vandaag een rol.

Didier Reynders was sinds eind 2011 minister van Buitenlandse Zaken. Daardoor zou een mens vergeten dat de Franstalige liberaal tussen 1999 en 2011 het Hôtel des Finances aan de Wetstraat 12 bewoonde. Toen hij in de eerste regering-Verhofstadt aantrad als minister van Financiën, liet de toenmalige liberale wonderboy zich direct gelden, onder andere door de fiscale druk via allerlei omwegen te proberen te verlagen. Hij was ook een bevoorrechte getuige en Mitspieler toen de Belgische regering in 2008 werd geconfronteerd met de bankencrisis. Een overzicht van het financieel-economische palmares van Didier Reynders.

...