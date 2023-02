Op 11 februari vindt de achtste Internationale Dag voor Meisjes en Vrouwen in Wetenschap van de Verenigde Naties plaats. Dat is een gelegenheid om te pleiten voor meer meisjes in STEM-studierichtingen, waarin het accent gelegd wordt op wiskunde, exacte wetenschappen, techniek of ICT.

Elke Jeurissen, inclusive leadership en voorzitter van de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB, werkt daar hard aan. Onder andere via #DasGeniaal, een Belgische coalitie van bedrijven en non-profitorganisaties die 10-14-jarigen inspireert om voor STEM te kiezen.

Hoe zit met de meisjes en vrouwen die kiezen voor STEM-studies?

ELKE JEURISSEN. "In 2020 studeerden bijna 6.000 vrouwen in het hoger onderwijs af in een STEM-richting, dat is slechts 27 procent. In het bedrijfsleven is 28,7 procent van de werknemers in de chemie en life sciences een vrouw, in de volledige industrie is dat slechts 23,2 procent. Het aantal meisjes in STEM-richtingen stijgt welsiwaar, maar kan nog een heel stuk omhoog."

Wat is de oorzaak van die kloof?

JEURISSEN. "Bij veel jongeren en ouders overheerst nog het stereotype beeld dat STEM-richtingen enkel iets voor jongens zijn, met veel technische vakken. Die beeldvorming zit niet goed. Dat kan veranderen door meisjes te tonen dat je via die richting later veel maatschappelijk relevante zaken kan doen. Op 10 à 14 jaar blijkt een cruciale periode te zijn om te kiezen of af te haken voor STEM. Je moet focussen op die groep."

Hoe doet u dat concreet?

JEURISSEN. "Onder andere met #DasGeniaal. Sinds de lancering in 2018 ontwikkelden we 25 STEM challenges met Nederlandstalige en Franstalige influencers die we verspreidden via TikTok, Snapchat & Youtube. Opdrachten zoals 'hack een magazinecover met je eigen foto', 'maak een bruisbal voor een relaxend bad', 'tover je gsm om tot een vergrootglas', of 'maak je sneakers waterdicht'. We maken de koppeling: als je dingen wil veranderen, studeer dan STEM."

