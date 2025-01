Sequana Medical krijgt goedkeuring in VS voor alfapump

Het voor de aandeelhouders heel slecht verlopen 2024 eindigde op een bijzonder positieve noot.

Op 23 december kondigde de Gentse specialist in de behandeling van vochtophopingen door leverziekten, kanker of hartfalen de goedkeuring aan van de alfapump door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA). Het gaat om de goedkeuring voor patiënten met wederkerende buikvochtophoping (ascites) door levercirrose. Bijzonder positief zijn de voorschriftvoorwaarden, in lijn met de verwachtingen van het management en zonder de noodzaak voor bijkomende goedkeuringsstudies.

De commercialisatie zal in twee fasen gebeuren. De eerste fase wordt een beperkte lancering van het derde kwartaal van 2025 tot en met het eerste kwartaal van 2026. In die periode wordt de verkoop van tachtig tot honderd toestellen vooropgesteld, gespreid over zeven levertransplantatiecentra. De verkoopprijs per alfapump zal ongeveer 30.000 dollar bedragen met een brutomarge van 80 procent. Vanaf het tweede kwartaal van 2026 start de volwaardige commercialisatie, waarbij Sequana zich zal richten op negentig levertransplantatiecentra die 95 procent van de transplantaties uitvoeren.

Sequana moet in het eerste kwartaal extra financiering ophalen, waarbij ook nieuwe investeerders moeten worden overtuigd.

Aangezien er veel training nodig is om een veilige implantatie en effectieve werking van de alfapump maximaal te bewaken, zal de verkoop geleidelijk worden opgeschaald. Naar verwachting zullen er per kwartaal vijf centra worden toegevoegd, zodat tegen eind 2030 de volledige markt is bereikt. Daarvoor zal een commercieel team van 30 tot 35 mensen volstaan. Het team zal zich in eerste instantie richten op patiënten die jaarlijks minstens twaalf paracenteses ondergaan, goed voor een verwachte totale marktopportuniteit van 500 miljoen dollar in 2025 met een verwachte jaarlijkse groeivoet van 9 procent.

Het risico met betrekking tot de terugbetaling (in hoofdzaak via de publieke ziekteverzekering Medicare) is al sterk verminderd door de beschikbaarheid van zogenaamde DRG-terugbetalingscodes voor de ziekenhuizen en CPT-III-codes voor de chirurgen. Tegen oktober zouden ook bijkomende NTAP-terugbetalingen beschikbaar zijn.

Sequana moet in het eerste kwartaal extra financiering ophalen. De voorbije maanden werden overbrugd door de uitgifte van voor 7,1 miljoen euro aan converteerbare leningen bij de hoofdaandeelhouders. Deze keer zouden ook nieuwe investeerders moeten worden overtuigd. Eerder verwachtte Sequana drie jaar na de start van de commercialisatie een jaaromzet van minstens 35 miljoen euro. Daarvoor zou na de goedkeuring nog 80 miljoen euro kapitaal nodig zijn, oplopend tot 90 miljoen om het break-evenpunt te halen op kasstroomniveau (verwacht vanaf 50 miljoen euro jaaromzet).

Intussen is de door gebrek aan financiering stilgelegde ontwikkeling van DSR 2.0 voor hartfalenpatiënten in een aparte vennootschap ondergebracht (werknaam DSR Co). Die moet de komende maanden externe financiering vinden. Sequana Medical zal alleen nog in de alfapump investeren, waarvoor de komende jaren ook toepassingen in andere indicaties zullen worden onderzocht.

Conclusie

Het aandeel van Sequana Medical reageerde bijzonder sterk op de Amerikaanse goedkeuring van de alfapump, een cruciale mijlpaal voor het bedrijf. We kijken uit naar de volgende financiering die een indicatie zal geven over de risicoappetijt bij nieuwe investeerders na de goedkeuring. We verhogen het advies naar houden.

houden/afwachtenhoog2C

Koers: 3,18 euro

Ticker: SEQUA BB

ISIN-code: BE0974340722

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 127,1 miljoen euro

K/w 2024: –

Verwachte k/w 2025: –

Koersverschil 12 maanden: -29,6%

Koersverschil sinds jaarbegin: +16,7%

Dividendrendement: –