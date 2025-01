Sinds 2022 is er 65 procent van de koers van de gereedschappenproducent af gegaan. Een goed moment voor beleggers met een lange horizon.

Stanley Black & Decker is een fusieproduct. Het oudste bedrijf is de in 1843 opgerichte boutenfabriek Stanley’s Bolt Manufactory. Duncan Black en Alonzo Decker richtten in 1910 The Black & Decker Manufacturing Company op. Stanley Black & Decker is het nummer één in de wereld in gereedschappen en verkoopt zijn producten in 180 landen. De Verenigde Staten zijn goed voor zo’n 60 procent van de omzet, Europa voor 20 procent, Azië voor 10 procent, Canada voor 5 procent en overige landen voor de rest.

In 2022 piekte de aandelenkoers van Stanley Black & Decker nog op 220 dollar, onder meer door de doe-het-zelfhype tijdens de coronaperiode. Met de normalisatie van de omzet en sterk dalende marges is er sindsdien 65 procent van de koers af gegaan. Een goed moment voor beleggers met een lange horizon.

De afgelopen twee jaar heeft Stanley Black & Decker het lastig gehad, onder andere door toeleveringsproblemen. Een normalisatie van de omzet na de corona-impuls was te verwachten, maar onder aan de streep bleef veel te weinig over. De brutomarge lag tot en met 2021 steevast boven 33 procent en in de jaren voor 2019 structureel boven 35 procent. In 2022 en 2023 kwam de brutomarge slechts uit op 26 procent met een dip tot 22,1 procent in de tweede helft van 2022. Ook de ebitda-marge ging sterk omlaag, van ruim boven 15 procent naar rond 10 procent.

Dit aandeel is het meest geschikt voor beleggers zonder haast.

In 2016 was James Loree aangetreden als CEO. Hij legde de nadruk op strategische overnames, innovatie en expansie. In juli 2022 nam de toenmalige financieel directeur Donald Allen het roer over. Tegelijkertijd lanceerde Stanley Black & Decker een enorm kostenreductieprogramma, dat tot en met 2025 2,0 miljard dollar moet opleveren. Daarnaast moet de productiviteit omhoog door meer automatisering en efficiëntere fabricageprocessen. Stanley Black & Decker wil zich ook richten op de productcategorieën met hogere marges.

Sinds de tweede helft van 2022 (22,1%) stijgt de brutomarge structureel, tot 29,1 procent in de eerste helft van 2024. Op de investeerdersdag van 20 november gaf de topman een voorlopige schatting af van een aangepaste brutomarge van 30 procent voor heel 2024. In het derde kwartaal kwam de brutomarge al uit op 30,5 procent. De eerdere doelstelling van 35 procent tegen eind 2025 oogt daarmee realistisch.

Mede door de desinvesteringen is de hoge nettoschuld van 7,5 miljard dollar uit 2022 sterk gereduceerd. Eind dit jaar zou die rond 5,7 miljard dollar moeten uitkomen. Bij een geschatte ebitda van 1,6 miljard dollar levert dat een verhouding van de nettoschuld tegenover de ebitda van 3,6 op. Dat is nog altijd hoog, maar niet problematisch. Voor 2024 heeft het management de schattingen voor de aangepaste winst per aandeel aangescherpt tot een bandbreedte van 3,90 tot 4,30 dollar. Daarmee komt de koers-winstverhouding uit op 20. De groei-initiatieven in combinatie met de kostenbesparingen en de hogere marges moeten ertoe leiden dat de winst per aandeel sterk omhoog gaat.

Conclusie

Voor 2025 zou de aangepaste winst per aandeel richting 5,50 dollar per aandeel (k/w van 15) moeten gaan. In 2026 en de jaren daarna moeten een hogere omzet en hogere marges Stanley Black & Decker nog winstgevender maken. In afwachting van een stijgende beurskoers ontvangen beleggers tussentijds 0,82 dollar dividend per kwartaal, een dividendrendement van 4,0 procent op jaarbasis. Het dividend wordt al 57 jaar op rij verhoogd, hoewel het laatste decennium maar mondjesmaat. Dit aandeel is het meest geschikt voor beleggers zonder haast.

koopwaardiggemiddeld1B

Koers: 80,76 dollar

Ticker: SWK US

ISIN-code: US8545021011

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 12,51 miljard dollar

Verwachte k/w 2024: 20

Verwachte k/w 2025: 15

Koersverschil 12 maanden: -12%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 4,0%