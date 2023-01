In cijfers: 13 opmerkelijke vaststellingen over de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen

De positie van de vrouw op de arbeidsmarkt is de voorbije decennia sterk verbeterd, maar er ligt nog werk op de plank vooraleer we van gelijke kansen kunnen spreken. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Enkele opmerkelijke vaststellingen in een cijferoverzicht.