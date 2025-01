De Gentse econoom Koen Schoors gelooft, in tegenstelling tot veel politieke analisten, dat China niet zal overgaan tot een inval in Taiwan. Het kan zich simpelweg geen oorlog permitteren, zegt Schoors in Trends Talk van dit weekend.

Koen Schoors, professor economie aan de Universiteit Gent en de Vlerick Business School, is deze week te gast bij Francesca Vanthielen in Trends Talk. In zijn recente boek Alles wordt anders … en beter, waagt hij zich aan enkele gedurfde voorspellingen. Zo is Schoors ervan overtuigd – in tegenstelling tot veel politieke analisten – dat China niet zal overgaan tot een inval in Taiwan. De redenering is simpel, zegt Schoors: China kan zich wegens de verouderende bevolking geen oorlog permitteren. Het zou de kwakkelende economie alleen maar verder de dieperik insturen.

“Hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans wordt dat ze de inval doen”, zegt Schoors. “China heeft minder en minder mensen over om zomaar voor de leeuwen te gooien en een oorlog blijft jongemannenwerk. Bovendien beseft China nu dat veel van zijn wapensystemen nog zijn gebaseerd op Russische designs. En die zijn blijkbaar minder goed dan ze dachten, zien ze nu de oorlog in Oekraïne.”

“China heeft een aantal redenen om het nu zeker niet te doen. En in de toekomst hebben ze zoveel minder mensen dat het hele idee van meer levensruimte, meer territorium bezetten minder waarschijnlijk wordt. Ze gaan alle mensen die ze hebben, nodig hebben om hun eigen economie aan de praat te houden, want het land heeft de grootste vergrijzing en de grootste vermindering van de bevolking van bijna alle landen.”

Trends Talk met econoom Koen Schoors is integraal te bekijken vanaf 11 uur zaterdagochtend op Kanaal Z en vervolgens in de weekendlus, of op Trends.be.