Trends blikt terug: de belangrijkste 10 businessfeiten van de week

Trends blikt in dit weekoverzicht terug op de belangrijkste tien businessfeiten van de voorbije week. Galapagos wordt gesplitst en 200 banen verdwijnen in ons land. Biden laat zich gelden in de de laatste weken van zijn presidentschap. En de Trends Manager van het Jaar 2024 is bekend.

1. Galapagos splitst en schrapt 200 banen in Mechelen

Woensdag raakte bekend dat het biotechbedrijf Galapagos opsplitst in twee beursgenoteerde bedrijven. Het voert een reorganisatie door, waarbij 300 banen worden geschrapt. Dat heeft het bedrijf met zetel in Mechelen woensdag aangekondigd. In ons land zullen 200 banen verdwijnen, bevestigt de vakbond BBTK na een bijzondere ondernemingsraad. De wet-Renault treedt in werking. Met de splitsing zegt Galapagos aandeelhouderswaarde te willen ontgrendelen. Er zal een nieuw bedrijf worden opgericht met 2,45 miljard euro in cash, dat zich zal richten op het opbouwen van een pijplijn aan innovatieve geneesmiddelen. Dat zal gebeuren via overnames, klinkt het.

Trends had enkele maanden geleden nog een uitgebreid interview met Galapagos-CEO Paul Stoffels.

2. Zuckerberg stopt met factchecking op Facebook en Instagram

Mark Zuckerberg maakte dinsdag in een video aan de wereld bekend dat Meta in de Verenigde Staten stopt met het factcheckingssysteem op Facebook en Instagram. In plaats daarvan introduceert het bedrijf een systeem waarmee gebruikers de juistheid van berichten zelf kunnen verifiëren, vergelijkbaar met de ‘community notes’ van X. Meta begon in 2016 met strengere factchecking na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump, maar Zuckerberg erkent nu dat dit beleid leidde tot “te veel fouten en censuur”. Met de nieuwe aanpak wil Meta terugkeren naar de principes van vrije meningsuiting. Critici zien in de koerswijziging een poging om Trump gunstig te stemmen.

Meta heeft ook drie nieuwe leden aan zijn raad van bestuur toegevoegd. Eén daarvan is Dana White, een invloedrijke mediamagnaat en aanhanger van Donald Trump. De andere twee zijn John Elkann, de CEO van Exor, en Charlie Songhurst, een adviseur van Meta op het gebied van artificiële intelligentie.

3. Nvidia op CES 2025: nieuwe GPU’s, tech voor zelfrijdende auto’s en robotica

Dinsdag heeft Jensen Huang, de CEO van Nvidia, nieuwe producten en samenwerkingen aangekondigd op de technologiebeurs CES in Las Vegas. Nvidia richt zich op de robotica-revolutie met software waarmee bedrijven robots – ook mensachtige – kunnen trainen. Daarnaast werkt Nvidia samen met Toyota aan technologie voor zelfrijdende auto’s. Ondanks die ambitieuze plannen daalde de aandelenkoers van Nvidia fors, omdat beleggers vrezen dat de opbrengsten van die investeringen nog jaren op zich laten wachten.



4. Biden laat zich gelden in de laatste weken van zijn presidentschap

Vorige week heeft de Amerikaanse president Joe Biden de geplande overname van US Steel door het Japanse Nippon Steel tegengehouden. Deze week stapten beide bedrijven naar de rechter. Zij stellen dat Bidens besluit de “grondwettelijke garantie op een eerlijk proces” schendt en beïnvloed werd door “onwettige politieke druk”. Amerikaanse staalvakbonden zijn tegen de deal, maar de bedrijven benadrukken dat een transactie met een Japans bedrijf nooit eerder op gronden van nationale veiligheid door een Amerikaanse president werd geblokkeerd. Zonder fusie wacht US Steel een onzekere toekomst.

Hoewel zijn ambtstermijn op zijn einde loopt, blijft Biden actief. Hij heeft een verbod ingesteld op offshoreboringen langs een groot deel van de Amerikaanse kustlijn. De maatregel heeft echter beperkte impact, omdat in de meeste van die gebieden boren al verboden was. Het westelijke deel van de Golf van Mexico valt bovendien niet onder het verbod. Donald Trump kondigde aan dat hij dat besluit “onmiddellijk” zal terugdraaien wanneer hij terugkeert in het Witte Huis.

5. Gert Bervoets van H.Essers is de 40ste Trends Manager van het Jaar

Gert Bervoets, de CEO van H. Essers, werd woensdag verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2024. Hij is de veertigste laureaat en volgt op de erelijst Lieve Mostrey op, de CEO van Euroclear. Gert Bervoets, die voor de tweede keer was genomineerd, werd verkozen door een onafhankelijke jury en de lezers van Trends.

Bervoets zegt aan Trends dat hij vooral de vaart er wil inhouden. “We zijn gegroeid vanuit een familiaal opportunistisch ondernemerschap. Er werd heel veel vanuit de buik beslist. Dat mag je niet helemaal verliezen, want dan laat je kansen liggen.” Een van zijn grootste verdiensten is dat H.Essers van zijn eigen krachten is uitgegaan. “We hebben de voorbije tien jaar meer focus in het bedrijf gebracht, meer keuzes gemaakt en geleerd nee te zeggen. In de logistieke wereld zijn enorm veel kansen. Maar wij wilden vooral doen waar we goed in zijn, en dat hebben we exponentieel uitgebreid.”





6. Kiest Italië miljardendeal met Elon Musk boven Europa?

Italië voert vergevorderde gesprekken met SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, over een vijfjarig contract ter waarde van 1,5 miljard euro. Starlink, het grootste project in zijn soort in Europa, moet de Italiaanse overheid voorzien van veilige telecommunicatiediensten. Rome kiest mogelijk voor het internet van Starlink in plaats van een aankomend Europees alternatief.

Hoewel de onderhandelingen nog gaande zijn en er geen definitieve overeenkomst is, heeft het project al goedkeuring gekregen van de Italiaanse inlichtingendiensten en het Italiaanse ministerie van Defensie. De gesprekken, die eerder vastliepen, kregen nieuw momentum na een bezoek van de Italiaanse premier Giorgia Meloni het voorbije weekend aan de Amerikaanse president-elect Donald Trump in Florida. Ze was op bezoek in Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida.

7. Comeback van het autosalon, maar keert de particulier terug?

De 101ste editie van het Autosalon is gestart. De voorbije jaren werd de verkoop van nieuwe wagens vooral gestut door de bedrijfswagenmarkt. Neemt de particulier die rol over? “We voelen dat er weer meer animo is”, luidt het bij de sectorvereniging Febiac.

2024 lijkt wat op een overgangsjaar. Het aantal nieuwe inschrijvingen daalde met 6 procent, tot 448.277 wagens, of bijna 30.000 minder. Febiac ziet het glas liever halfvol. De particulier liet het de voorbije jaren afweten. Vooral de markt van de bedrijfswagens stutte de verkoop. Maar het aandeel van de particulier in de nieuwe inschrijvingen klimt weer. In 2023 was de particulier goed voor 31 procent van het totaal, in 2024 steeg dat cijfer tot 38 procent.

8. Inflatie in eurozone stijgt door hogere energieprijzen

Hogere energieprijzen hebben de inflatie in de eurozone in december opgestuwd naar 2,4 procent op jaarbasis. Sinds september, toen de inflatie met 1,7 proent op het laagste niveau in drie jaar stond, is er een gestage stijging merkbaar.



9. Pentagon zet Chinese bedrijven op zwarte lijst

Maandag raakte bekend dat de Amerikaanse regering CATL, de grootste producent van batterijen voor elektrische auto’s, en Tencent, een technologiegigant, heeft toegevoegd aan een lijst van Chinese bedrijven met vermeende militaire banden. Beide bedrijven ontkennen de beschuldigingen en beschouwen hun opname in de lijst als een vergissing. Tencent benadrukte dat de impact op zijn zaken minimaal zal zijn. Toch daalden de aandelenkoersen van beide bedrijven aanzienlijk.

10. Ilham Kadri maakt de balans op van één jaar Syensqo

Ilham Kadri orkestreerde de opsplitsing van de chemie- en materialengroep Solvay. Daaruit ontstond het speciaalchemiebedrijf Syensqo, dat ze sindsdien leidt. Voor Trends maakte ze donderdag de balans op. Syensqo heeft de hoge verwachtingen nog niet kunnen inlossen en Solvay geeft zijn door Kadri geleide zusterbedrijf het nakijken op de beurs. Maar de topvrouw van Syensqo klinkt positief.

“Nee. Het is geen wandelingetje in het park. Maar Syensqo heeft een van de beste balansen, of het is zelfs de beste onder gelijken, en het zal groeien. We zijn ons plan vlekkeloos aan het uitvoeren. Je mag me bekritiseren als de financiering misloopt of als je denkt dat ik gefaald heb bij onze klanten, maar dat is niet zo.”