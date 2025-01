Tien favoriete aandelen voor 2025 op basis van technische analyse

U hebt al veel lijstjes gekregen, maar daarbovenop krijgt u nu ook nog tien favoriete aandelen voor 2025, geselecteerd op basis van de technische analyse: vijf Nederlandse en vijf internationale namen.

Nederlandse favorieten

1. Adyen

Na een goede start van 2024 voor Adyen tekende zich een kop-schouderformatie af. Vaak is dat een signaal van een aanstaande forse koersdaling. Een nog sterker signaal is dat van een niet voltooide kop-schouderformatie. Die duidt op de start van een stijgende trend. Dat patroon zien we zich bij Adyen ontwikkelen. Ons koopadvies wordt ondersteund door positieve indicatorsignalen. Voorts zien we een patroon van hogere toppen en hogere bodems ontstaan. De uitbraak door de weerstandslijn over de recentere toppen maakt de kwalificatie voor het lijstje veelbelovende adviezen voor 2025 compleet. Het koersdoel staat op 1.570 euro.

2. ASMI

Na de top op 744,80 euro van juli viel de koers van ASMI terug, waardoor het trendkanaal aan de onderzijde werd verlaten. Een verkoopadvies dreigde, maar de bodemvorming rond 500 euro was veelbelovend. Dat de dalende weerstandslijn over de toppen van juli en augustus werd doorbroken, versterkt het veelbelovende effect. De signalen van de indicatoren zijn wel negatief, wat ASMI tot een risicovolle kandidaat maakt. Het ‘oververkocht’-signaal van juli is wel weg. De dikke MACD-lijn raakt nu het niveau waarop ook in 2022 een bodem werd gezet. ASMI is daardoor uit technisch perspectief risicovol maar kansrijk. Het koersdoel stellen we op 600 euro.



3. Just Eat Takeaway

Het technisch advies voor Just Eat Takeaway ging onlangs terug naar ‘kopen’. Na de enorme koersdalingen in 2022 en 2023 vond de koers steun bij de grens van 10 euro. Na de jongste test van die steun in november sloeg het momentum om. De koers maakte een krachtige herstelbeweging en vecht nu met de weerstand net onder 16 euro. De indicatoren geven nu de positieve signalen waarop we ons koopadvies hebben gebaseerd. Na de weerstand van 16 euro ligt de weg richting 27,90 euro open. Gezien het stijgende voortschrijdende momentum en MACD-lijnen die boven de nullijn zijn uitgekomen, zou dat in 2025 moeten kunnen plaatsvinden.

4. Prosus

De grafiek van Prosus ziet er veelbelovend uit. De koers zit sinds december 2023 in een stijgend trendkanaal. De steunlijn onder de meest recente bodems loopt sneller op dan de weerstandslijn van het trendkanaal. Zo tekent zich een stijgende wigformatie af. Die heeft een verhoogde kans op een uitbraak naar boven. De signalen van de beide technische indicatoren zijn positief en overtuigend, met stijgende MACD-lijnen en een oplopend voortschrijdend gemiddelde. Daarmee schaart Prosus zich zeker onder de groep van de meest belovende aandelen. Het koersdoel verhogen we naar 50,40 euro.

5. UMG

In oktober verlaagden we het advies voor UMG naar ‘verkopen’, omdat na de koersval van juli het herstel stokte. De koers testte meerdere malen de weerstand op 24 euro en zakte daarna weer. In november zagen we de koers weer een hogere bodem vinden. Midden december wist de koers ook boven de weerstand op 24 euro uit te stijgen. Na de hogere bodem en het doorbreken van de weerstand ligt de weg naar de top van mei open. Ondanks de negatieve signalen van de indicatoren sluiten we het verkoopadvies en geven we het aandeel meteen de status ‘veelbelovend’ voor 2025.

Vijf internationale favorieten

1. Amazon

De eerste kanshebber op de lijst van internationale aandelen is Amazon. Nadat de koers in juli van dit jaar een record van 201,20 dollar had bereikt, viel het positieve momentum weg. De koers zakte terug tot onder het voortschrijdende gemiddelde. Ook het stijgende trendkanaal aan de onderzijde werd verlaten. Bij 151,61 dollar werd een bodem gevormd. Vanaf dat punt zagen we de koers weer herstellen, om in november de weerstanden van de toppen van 2021 en de eerder genoemde top van juli te doorbreken. Daardoor zijn er geen weerstanden meer in de grafiek en zou de koers met ondersteuning van positieve indicatorsignalen hogere niveaus kunnen opzoeken. Het koersdoel staat op 300 dollar.

2. Apple

Vanaf juli tot in november was de koersvorming van Apple weinig overtuigend. Bij 236,50 dollar bleef een weerstand hardnekkig. Samen met de stijgende steunlijn onder de bodems vormde die een wigformatie. In de afgelopen weken zien we Apple uit die formatie breken volgens het te verwachten patroon. Met een koers boven het stijgende voortschrijdend gemiddelde en MACD-lijnen ruim boven de nullijn krijgen we de bevestiging voor een koopadvies voor Apple. Aangezien ook Apple nieuwe records neerzet, verhogen we het koersdoel naar 300 dollar.

3. Broadcom

Een van de recenter toegevoegde aandelen aan onze advieslijst is Broadcom. Het aandeel behoort zeker bij de koopadviezen waar we erg positief over zijn. Nadat het aandeel in juli een stevig overbought-signaal had laten zien op de MACD-indicator, viel de koers in augustus terug. Het opwaarts gerichte trendkanaal werd weliswaar aan de onderzijde verlaten, maar de koersdalingen werden keurig opgevangen door de stijgende lijn van het voortschrijdend gemiddelde. In november zagen we dat nogmaals. De koersexplosie midden december laat echter goed zien waarom we dit aandeel aan de lijst veelbelovende adviezen hebben toegevoegd. Het koersdoel voor Broadcom hebben we gesteld op 300 dollar.

Hoewel het koersverloop van Meta Platforms in 2024 positief maar weinig spectaculair was, zien we veel potentieel. De weerstandslijn over de toppen van 2024 en de steunlijn onder de recentere bodems vormen een stijgende wigformatie. Die vormt zich terwijl het ene na het andere record sneuvelt. De wigformatie zal de koers tot een uitbraak dwingen. Het opwaartse potentieel bij een te verwachten uitbraak naar boven is groot. Daarbij geven de indicatoren positieve signalen, zonder dat de MACD een overbought-indicatie afgeeft. We verhogen ook voor Meta Platforms het koersdoel, naar 700 dollar.

5. Paypal

We waren er in maart 2024 vroeg bij om het verkoopadvies voor PayPal te sluiten. De steun bij 58 dollar was dermate sterk dat we het advies toen hebben verhoogd, terwijl de indicatoren nog negatieve signalen afgaven. Na de zomer zien we het positieve momentum aan kracht winnen. De koers ontwikkelt zich sindsdien binnen de grenzen van een relatief krap trendkanaal. De eerste weerstand en ook ons koersdoel van 100 dollar naderen we nu in een snel tempo. Met een stijgend voortschrijdend gemiddelde en boven de nullijn oplopende MACD-lijnen ondersteunen de indicatorsignalen ons positieve advies. Het aandeel PayPal behoort zo tot de krachtigste koopadviezen van de advieslijst.