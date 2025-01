Aantrekkelijkste duurzame aandelen voor 2025

Aan het begin van het nieuwe jaar doen analisten en strategen traditioneel voorspellingen voor het aankomende beleggingsjaar. Ook rond duurzaam beleggen kun je aandelen selecteren die de meeste kansen hebben.

Ongetwijfeld zullen er het komende jaar allerlei onverwachte dingen gebeuren. Vandaar dat zo’n lijst dynamisch moet worden geïnterpreteerd, met het besef dat die periodiek aan verandering kan toe zijn.

Voor de keuze van de aandelen baseren we ons op enkele vaste criteria: een stabiele winstgroei, een aantrekkelijke waardering en een momentum dat van negatief naar positief omslaat.

De snelste groeiers

Laten we eerst kijken naar aandelen die het best scoren op stabiele winstgroei. Chart Industries is een van snelste groeiers in de portefeuille. De producten voor de energietransitie, die het bedrijf produceert, zoals technologie voor lng, waterstof en CO2-afvang, zijn veel gevraagd. Het management verwacht dat de winst per aandeel de komende jaren met ruim 40 procent zal toenemen. Analisten zijn voorzichtiger, maar verwachten toch ook een winstgroei van krap 30 procent. Ondanks de koersstijging van Chart in het vierde kwartaal is het aandeel niet extreem duur.

De cybersecurityspecialist Palo Alto is een andere snelle groeier. De strategiewijziging naar de verkoop van vooral complete platformen is succesvol en zorgt ervoor dat de groei de aankomende jaren doorzet. Het bedrijfsmodel van Palo Alto is goed schaalbaar. Het aandeel is wel stevig gewaardeerd.

Ook Alphabet haalt de top vijf van groeiers. Het dochterbedrijf Google zag een stabiele groei bij de gelijknamige zoekmachine en YouTube, en een snellere groei bij de cloudactiviteiten. De tak Waymo trok 5,6 miljard dollar aan om de uitrol van zelfrijdende taxi’s naar nieuwe steden te financieren. De koers van Alphabet heeft wat onder druk gestaan als gevolg van een rechtszaak over misbruik van de monopoliepositie van de zoekmachine, waardoor het aandeel relatief aantrekkelijk gewaardeerd is. Na de verkiezing van Donald Trump als Amerikaanse president lijkt de angst minder te worden voor vergaande maatregelen tegen Google, zoals ee, gedwongen verkoop van de Chrome-browser. De koers veerde in december dan ook op.

Andere stabiele groeiers met een schaalbaar bedrijfsmodel zijn Corpay en Sage Group. Voor beide bedrijven wordt een omzetgroei rond 10 procent verwacht. Omdat de kosten redelijk stabiel zijn, neemt hun marge toe en ligt de verwachte winstgroei daar ruim boven.

De laagst gewaardeerde

Een andere invalshoek is aandelen te beoordelen op hun waardering. Het laagst gewaardeerde aandeel in de portefeuille is Everest Group, waarvoor minder dan 7 keer de winst wordt betaald. De lage waardering heeft te maken met het risico van de herverzekeringsactiviteiten: het resultaat kan fors beïnvloed worden door de schade van natuurgeweld. Maar Everest is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid in complementaire activiteiten, waardoor het risico kleiner wordt.

Ook de Nederlandse verzekeraar NN Group heeft een aantrekkelijk prijskaartje. Gezien de stabiliteit, de mogelijkheden voor winstgroei en het hoge dividend, zou de waardering best wat hoger mogen.

Rogers Communication is nog zo’n goedkoop ogend aandeel. Hoge investeringen, ruzie tussen de familieleden die een groot deel van het stemrecht bezitten en een tegenvallende groei hebben de koers, en daarmee de waardering, onder druk gezet. Mogelijk zet Rogers de media- en sportactiviteiten in 2025 in de etalage, waardoor een deel van de waarde die nu verborgen is, zichtbaar wordt.

Borgwarner en Incyte vervolledigen de top vijf van laagst gewaardeerde aandelen. De toeleverancier Borgwarner had de afgelopen jaren last van de tegenvallende autoverkopen. En het biotechaandeel Incyte ging na de publicatie van de kwartaalcijfers sterk omhoog, maar zakte toch weer op de beurs, toen bekend werd wie de nieuwe Amerikaanse minister van Gezondheidzorg wordt. Robert F. Kennedy jr. staat bekend om zijn scepsis ten aanzien van de sector. Maar Incyte heeft een veelbelovend productpalet, waaraan beleggers bij een succesvolle uitvoering van de strategie waarschijnlijk een veel hogere waarde zullen toekennen dan nu in de koers is verwerkt.

Mogelijke omslag in momentum

Ten slotte hebben we gekeken naar aandelen waarvan het negatieve momentum in 2025 ten goede kan draaien. Enphase Energy, dat omvormers voor zonnepanelen en batterijopslag maakt, verwachtte begin 2023 een groei van 40 procent per jaar. Maar in 2024 was zelfs sprake van een omzetkrimp. Wanneer de markt voor zonne-energie en batterijen weer aantrekt, kan het tij weer snel keren voor Enphase. Analisten verwachten een omzetgroei van 14 procent in 2025 en ruim 20 procent in de volgende jaren. De winst stijgt dan nog sneller.

Ook voor Merck verwachten analisten dat de winst in 2025 fors stijgt. In het geval van de farmaceut heeft het ermee te maken dat hij sommige kleinere overnames direct als kosten boekt op de balans, waardoor de winst lager uitvalt.

Infineon heeft de afgelopen kwartalen een aantal keer de verwachting negatief bijgesteld. Tegenvallende marktomstandigheden in de automotivesector en op de markt van duurzame energie zorgden voor druk op de resultaten. De halfgeleidermaker heeft in 2024 enkele innovaties gepresenteerd en is uitstekend gepositioneerd om te profiteren als het sentiment op zijn markten verbeterd.

De Scandinavische IT-dienstverlener Atea had het de afgelopen jaren ook lastig. Tijdens de coronapandemie groeide het bedrijf als kool door de grote vraag naar ondersteuning bij thuiswerken. Daarna viel de groei tegen en schoven bedrijven extra investeringen door. Atea verwacht te kunnen profiteren van geavanceerde hardware die klanten nodig hebben om gebruik te kunnen maken van nieuwe AI-toepassingen.

Het Deense biotechbedrijf Genmab zag de omzet en de winst in 2024 al fors toenemen en ook voor de aankomende jaren wordt een winstgroei van meer dan 20 procent verwacht. Dat is nog niet zichtbaar in de koers, die ruim gehalveerd is sinds de top eind 2022.

Een zesde aandeel waarover het sentiment kan draaien, is AstraZeneca. De Brits-Zweedse farmaceut beweegt al een paar jaar zijwaarts en leek in het derde kwartaal van 2024 uit dat zijwaartse patroon te breken, maar de koers viel weer 30 procent terug, toen bleek dat een Chinese directeur van het bedrijf had meegewerkt aan fraude. AstraZeneca heeft diverse goedlopende medicijnen en nieuwe medicijnen in de pijplijn. Die mogelijkheden zouden in de koers tot uiting kunnen komen in 2025.

In 2025 zien we volop mogelijkheden voor duurzame aandelen.

Conclusie

In 2025 zien we volop mogelijkheden voor duurzame aandelen. Van veel duurzame aandelen hebben we de verwachting dat de koers stijgingspotentieel dit jaar heeft. Ondanks de goede prestaties in het afgelopen jaar is de waardering van heel wat duurzame aandelen nog altijd aantrekkelijk en daarnaast bedraagt hun gemiddelde verwachte winstgroei meer dan 15 procent. Laat het nieuwe jaar maar komen.