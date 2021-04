'Door onze code open te stellen, kunnen overheden en organisaties met beperkte middelen ook onze software gebruiken om hun burgers of hun stakeholders te betrekken in de besluitvorming.' Dat zegt Aline Muylaert, medeoprichter van het Brusselse techbedrijf CitizenLab

Sinds een maand is de softwarecode van CitizenLab opengesteld en beschikbaar voor anderen. Dat heet open source. Maar waarom zou je als softwarebedrijf de kern van wat je doet gewoon delen met iedereen? De risico's wegen niet op tegen de kansen.

Open innovatie gaat terug tot de kernvraag van elke onderneming: hoe wil ik groeien? CitizenLab heeft er vanaf het begin voor gekozen extern kapitaal op te halen om te kunnen investeren in innovatie en groei. Wij geloven dat een klein deel van een grote taart uiteindelijk groter zal zijn dan een groot deel van een kleine taart. En dan kijken we niet enkel naar de grootte van een taart die gemeten wordt op basis van financiële cijfers, maar ook op basis van maatschappelijke impact.

Onze verschuiving naar open source past ook in die filosofie. Door iedereen de mogelijkheid te geven om de basisversie van onze software gratis te gebruiken, groeit onze sociale impact. Op die manier kunnen overheden en organisaties met beperkte middelen ook onze software gebruiken om hun burgers of hun stakeholders te betrekken in de besluitvorming. Wij hopen dat we onze missie zo voort kunnen omzetten in daden en dat we nog meer burgers een stem kunnen geven via de technologie.

Open source vergroot je impact als softwarebedrijf.

Open source gaat niet alleen over het openstellen van code, maar ook over het uitbouwen van een gemeenschap en het creëren van nieuwe mogelijkheden voor integraties en functionaliteiten. Wij willen als bedrijf focussen op de ontwikkeling van de kern van ons product en partners de mogelijkheid geven daarop voort te bouwen. Hoewel het daarvoor niet strikt noodzakelijk is om onze softwarecode open te stellen, is er veel meer mogelijk als alle broncode beschikbaar is. Andere ontwikkelaars kunnen er maatwerk op bouwen.

Ook meer en meer overheden geven de voorkeur aan de aankoop van opensourcesoftware. Zo keurde de Europese Commissie in oktober 2020 haar nieuwe Open Source Software Strategy 2020-2023 goed. Meer inzetten op en investeren in opensourcesoftware ziet de Europese Commissie als een belangrijke stap om de doelstellingen van haar Digital Europe-strategie te behalen. Sommige overheden willen zelf een actieve rol opnemen in de cocreatie van digitale participatieplatforms.

Het is geen geheim dat de vraag naar goede softwareontwikkelaars groter is dan het aanbod. De ontwikkeling van onze software staat centraal in onze bedrijfsvoering en we denken er niet aan om die uit te besteden aan een andere partij in een ver land. Toch is het niet gemakkelijk goed IT-talent te vinden. Door over te schakelen op open source kunnen externe softwareontwikkelaars onze code bekijken en de kwaliteit ervan beoordelen. Dat zou hen warm kunnen maken om eraan mee te bouwen en bij CitizenLab te komen werken. Ook vinden onze eigen ontwikkelaars het fijn dat anderen zwakke punten in hun werk opmerken of verbeteringen voorstellen. Transparantie is een van de kernwaarden van ons bedrijf en dat vinden veel technische werknemers belangrijk.

Natuurlijk moet we ook rekening houden met risico's, zoals de bescherming van ons businessmodel of de onomkeerbaarheid van de beslissing om onze code vrij te geven. Maar door de jaren heen hebben we als jonge ondernemers die juist leren in te schatten. De toekomst zal ons vertellen of dit de juiste beslissing was en het een voorbeeld kan zijn voor anderen.

Sinds een maand is de softwarecode van CitizenLab opengesteld en beschikbaar voor anderen. Dat heet open source. Maar waarom zou je als softwarebedrijf de kern van wat je doet gewoon delen met iedereen? De risico's wegen niet op tegen de kansen. Open innovatie gaat terug tot de kernvraag van elke onderneming: hoe wil ik groeien? CitizenLab heeft er vanaf het begin voor gekozen extern kapitaal op te halen om te kunnen investeren in innovatie en groei. Wij geloven dat een klein deel van een grote taart uiteindelijk groter zal zijn dan een groot deel van een kleine taart. En dan kijken we niet enkel naar de grootte van een taart die gemeten wordt op basis van financiële cijfers, maar ook op basis van maatschappelijke impact. Onze verschuiving naar open source past ook in die filosofie. Door iedereen de mogelijkheid te geven om de basisversie van onze software gratis te gebruiken, groeit onze sociale impact. Op die manier kunnen overheden en organisaties met beperkte middelen ook onze software gebruiken om hun burgers of hun stakeholders te betrekken in de besluitvorming. Wij hopen dat we onze missie zo voort kunnen omzetten in daden en dat we nog meer burgers een stem kunnen geven via de technologie. Open source gaat niet alleen over het openstellen van code, maar ook over het uitbouwen van een gemeenschap en het creëren van nieuwe mogelijkheden voor integraties en functionaliteiten. Wij willen als bedrijf focussen op de ontwikkeling van de kern van ons product en partners de mogelijkheid geven daarop voort te bouwen. Hoewel het daarvoor niet strikt noodzakelijk is om onze softwarecode open te stellen, is er veel meer mogelijk als alle broncode beschikbaar is. Andere ontwikkelaars kunnen er maatwerk op bouwen. Ook meer en meer overheden geven de voorkeur aan de aankoop van opensourcesoftware. Zo keurde de Europese Commissie in oktober 2020 haar nieuwe Open Source Software Strategy 2020-2023 goed. Meer inzetten op en investeren in opensourcesoftware ziet de Europese Commissie als een belangrijke stap om de doelstellingen van haar Digital Europe-strategie te behalen. Sommige overheden willen zelf een actieve rol opnemen in de cocreatie van digitale participatieplatforms. Het is geen geheim dat de vraag naar goede softwareontwikkelaars groter is dan het aanbod. De ontwikkeling van onze software staat centraal in onze bedrijfsvoering en we denken er niet aan om die uit te besteden aan een andere partij in een ver land. Toch is het niet gemakkelijk goed IT-talent te vinden. Door over te schakelen op open source kunnen externe softwareontwikkelaars onze code bekijken en de kwaliteit ervan beoordelen. Dat zou hen warm kunnen maken om eraan mee te bouwen en bij CitizenLab te komen werken. Ook vinden onze eigen ontwikkelaars het fijn dat anderen zwakke punten in hun werk opmerken of verbeteringen voorstellen. Transparantie is een van de kernwaarden van ons bedrijf en dat vinden veel technische werknemers belangrijk. Natuurlijk moet we ook rekening houden met risico's, zoals de bescherming van ons businessmodel of de onomkeerbaarheid van de beslissing om onze code vrij te geven. Maar door de jaren heen hebben we als jonge ondernemers die juist leren in te schatten. De toekomst zal ons vertellen of dit de juiste beslissing was en het een voorbeeld kan zijn voor anderen.