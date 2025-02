Beleggers betalen binnenkort een meerwaardebelasting van 10 procent op de verkoop van financiële activa, zoals aandelen en obligaties. Voor kleine beleggers geldt een vrijstelling van 10.000 euro. Gaat u door de meerwaardebelasting minder beleggen? Breng uw stem uit onderaan het artikel.

De meerwaardebelasting is een felbevochten onderdeel van het regeerakkoord van de regering-De Wever. Zelfs na de marathonvergadering die aan het akkoord voorafging, bleken er nog verschillende interpretaties te bestaan bij de partijen van de meerderheid. Met name MR voerde een onderscheid aan tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen, maar Vooruit, cd&v en Les Engagés waren het niet eens met die lezing. “Er wordt geen komma gewijzigd aan de tekst”, klonk het bij vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit).

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez houdt vol dat er nog aanpassingen komen aan de tekst, mede omdat er nog onduidelijkheden in het akkoord staan. Er ontbreken volgens hem “nog véél parameters”. Volgens Bouchez is het niet duidelijk “hoe we het berekenen, wat we precies berekenen en op welk moment we dat doen, vanaf wanneer er vrijstellingen zijn…”

Ontsnappingsluik dichtgetimmerd

Ondertussen werd ook een mogelijk ontsnappingsluik voor de meerwaardebelasting dichtgetimmerd. Er komt een heffing van 5 procent op de meerwaarde bij de uitstap uit DBI-beleggingsfondsen. Die worden door vermogensbeheerders gepromoot als dé ontsnappingsroute voor de meerwaardebelasting op aandelen in de vennootschapsbelasting.

Wat voor effect zal de meerwaardebelasting hebben op uw persoonlijke financiën? Gaat u minder geld beleggen in aandelen, ETF’s en obligaties? Laat uw stem achter in deze poll.