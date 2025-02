Herstel Melexis laat op zich wachten

Een eerste positie in Melexis is tegen de fors teruggevallen koers te verantwoorden.

Bedrijven in de halfgeleidersector bliezen de voorbije weken warm en koud. De cijfers van Texas Instruments, ST Microelectronics en NXP Semiconductor, die net als Melexis zijn blootgesteld aan de autosector, bleven onder de verwachtingen, maar het kwartaalrapport van Infineon gaf wel aanleiding tot optimisme. Volgens de Duitse chipproducent zijn de overtollige voorraden bij de klanten grotendeels afgebouwd. Melexis deelde in het optimisme en liet bijna 7 procent bijschrijven. De vreugde was van korte duur, want een dag later volgden een ontgoochelend kwartaal- en jaarrapport en zwakke vooruitzichten.

Melexis hield tot vorige zomer nog vast aan een omzetprognose van 1 miljard euro en een operationele marge van 25 procent. Na een tegenvallend derde kwartaal heeft het die prognose bijgesteld. Nu blijkt dat ook die verlaagde prognoses niet zijn gehaald. Melexis zag zijn omzet op kwartaalbasis met een vijfde afnemen tot 197,4 miljoen euro, onder de verwachte 200 tot 210 miljoen euro. De brutomarge zakte naar 39,3 procent. De operationele winst dook zelfs 55 procent lager naar 27,6 miljoen euro en lag daarmee bijna een derde onder de verwachtingen. Daardoor bleef de ebit-marge steken op amper 14 procent. Per aandeel daalde de nettowinst naar 0,45 euro, tegenover nog 1,23 euro een jaar eerder. Melexis wijst erop dat klanten hun voorraden verder hebben afgebouwd. In de autosector wordt de introductie van verschillende nieuwe modellen uitgesteld en heerst onzekerheid door de tarievenoorlog van de Verenigde Staten.

Het tegenvallende vierde kwartaal haalde de jaarcijfers naar beneden. De groepsomzet kwam in 2024 uit op 932,8 miljoen euro, of 3 procent minder dan een jaar eerder. De brutomarge daalde naar 43 procent, tegenover 45,7 procent in 2023. De operationele winst lag met 220 miljoen euro 16 procent lager dan een jaar eerder. Dat leverde een operationele marge van 23,6 procent op (27,1% in 2023). Per aandeel daalde de nettowinst met 18 procent naar 4,24 euro.

Melexis lanceerde vorig jaar twintig nieuwe producten of dubbel zoveel als een jaar eerder. Het won ook verschillende contracten voor productontwikkeling en ziet potentieel voor het winnen van marktaandeel in China. Toch verwacht Melexis dat de groei pas vanaf de zomer weer geleidelijk aantrekt. De groep blijft daarom heel voorzichtig. Voor het lopende eerste kwartaal stelt ze een omzet tussen 190 en 200 miljoen euro voorop, ongeveer evenveel als in het voorbije kwartaal. De omzetprognose voor de eerste jaarhelft bedraagt 400 miljoen euro. Ook de brutomarge (40%) en de operationele marge (16%) zouden in lijn liggen met het vierde kwartaal. De cashpositie was eind vorig jaar gedaald tot 32,7 miljoen euro, tegenover nog 34,5 miljoen na het derde kwartaal. De langetermijnschuld bedraagt 207,5 miljoen euro.

Een logisch gevolg van de voorraadafbouw bij de klanten is dat die voorraden bij Melexis toenemen. Na het vierde kwartaal stond voor 262,8 miljoen euro aan voorraden op de balans. Dat is een toename met 10,4 miljoen euro op kwartaalbasis. Aandeelhouders mogen zich wel verheugen op een slotdividend van 2,4 euro per aandeel. Dat brengt de uitkering over het boekjaar op 3,7 euro. In december kondigde het bedrijf een aandeleninkoopprogramma voor 50 miljoen euro aan.

Conclusie

We gaan voor het boekjaar 2025 uit van een lagere omzet en winst. Omdat er niets aan de concurrentiepositie van Melexis is gewijzigd en het brutorendement is opgelopen naar 6,8 procent, behouden we het koopadvies. Een eerste positie in Melexis is tegen de fors teruggevallen koers te verantwoorden.



