Naast de meerwaardebelasting voor natuurlijke personen komt er ook een nieuwe belasting voor rechtspersonen, die in aandelen beleggen via een DBI-fonds.

Er komt een heffing van 5 procent op de meerwaarde bij de uitstap uit DBI-beveks, staat in het regeerakkoord. Beveks zijn beleggingsfondsen. DBI staat voor ‘definitief belaste inkomsten’. Sinds de zomer van 2017 worden DBI-fondsen door vermogensbeheerders gepromoot als dé ontsnappingsroute voor de meerwaardebelasting op aandelen in de vennootschapsbelasting.

Sinds het zomerakkoord van de regering-Michel worden winsten op een aandelenportefeuille belast tegen hetzelfde tarief als alle andere winsten van de vennootschap, zonder dat de verliezen aftrekbaar zijn. Rechtstreeks in aandelen beleggen werd daardoor veel minder rendabel. In minder dan tien jaar groeide het vermogen in de DBI-fondsen daardoor van 1 miljard naar meer dan 8 miljard euro. In de fondsen mogen enkel aandelen zitten, van bedrijven die belasting betalen. Bedrijven met een adres in een belastingparadijs vallen af. Daardoor konden de fondsen aanspraak maken op de DBI-regeling die bepaalt dat winsten geen twee keer belast mogen worden bij een dochter- en een moederbedrijf.

De gewone DBI-aftrek wordt een DBI-vrijstelling en de voorwaarden worden strenger. In de toekomst volstaat het nog wel om een belang van 10 procent te hebben in een bedrijf, maar niet meer om een belang van 2,5 miljoen euro in te hebben om vrijgesteld te worden van belasting. Dat wordt 4 miljoen euro en voor grote bedrijven komt er nog bij dat de participatie “de aard van financieel vast actief” moet hebben.

