Hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft nu ook formeel beslist om de ondertekening van de laatste contracten voor het energie-eiland Prinses Elisabeth uit te stellen.

Dat meldt Elia dinsdag in een persbericht. De regering-De Wever zal moeten beslissen of het energie-eiland wordt afgewerkt zoals gepland.

Energie-eiland valt duurder uit

Het energie-eiland voor de kust van Zeebrugge is een belangrijk infrastructuurproject om windenergie naar België te brengen. Het budget is echter verdubbeld tot 7,5 miljard euro.

Dat leidde tot heel wat kritiek uit de bedrijfswereld en ook vanuit het parlement kwamen er vragen over de oplopende factuur. De discussie draait rond het duurste deel van het eiland, goed voor de helft van het budget: gelijkstroominfrastructuur die het Verenigd Koninkrijk met België verbindt via het kunstmatige eiland.

Deadline gemist

De leverancier heeft de prijzen sterk opgetrokken, zegt Elia, dat spreekt van een oververhitte toeleveringsketen. De leverancier in kwestie stelde Elia voor een deadline: de netbeheerder moest het contract tegen midden februari 2025 gunnen om het project tegen 2032 te kunnen realiseren.

De raad van bestuur van Elia heeft nu formeel beslist om dat niet te doen, volgend op een advies van de directie vorige maand.

Hoe moet het nu verder?

De bal komt nu in het kamp van de federale regering. In het regeerakkoord staat dat die tegen eind maart een beslissing zal nemen over de toekomst van het energie-eiland. Het project kan ongewijzigd blijven, maar dus een pak duurder dan aanvankelijk geraamd, of er kan aan een goedkoper alternatief worden gewerkt.

Elia zegt dat het oorspronkelijke plan nog steeds een verantwoorde optie is op de lange termijn, maar begrijpt de gevoeligheid. Een alternatief gaat wel gepaard met een aantal onzekerheden en er zou onder meer afstemming nodig zijn met de Britse regulator en hoogspanningsbeheerder.

Door het contract niet te ondertekenen, wordt hoe dan ook tijd verloren. Elia verliest immers het tijdslot bij de leverancier. De netbeheerder schat de vertraging op ongeveer drie jaar.

