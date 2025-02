Nvidia is al 600 miljard dollar beurswaarde kwijt

Nvidia was het grootste slachtoffer van de schokgolf die de Chinese AI-start-up DeepSeek door de markt stuurde. De voorbije kwartalen profiteerden leveranciers van AI-infrastructuur (servers, datacenters, AI-specifieke chips) van de explosief stijgende vraag naar meer rekenkracht. Nu blijkt dat het DeepSeek v.3 taalmodel bijna even performant is als de westerse modellen, en bovendien veel sneller én een pak goedkoper werd ontwikkeld dan de bestaande modellen van bijvoorbeeld OpenAI en Anthropic.

Dit model komt niet toevallig uit China. Door het Westen afgesloten van de meest geavanceerde westerse technologie, moest China wel creatief zijn. DeepSeek werd ontwikkeld met een oudere generatie halfgeleiders uit de Hopper-productlijn van Nvidia en chips van AMD.

Niet verdwenen

Het geweldige groeipotentieel van AI is met DeepSeek niet verdwenen, wel integendeel. DeepSeek maakte wel duidelijk dat een bedrijf als Nvidia een deel van zijn concurrentieel voordeel kwijt is. Tenminste, wat betreft het trainen van taalmodellen. We moeten een onderscheid maken tussen het trainen van die modellen en de toepassing ervan (de AI-inference of deductie). Dat eerste deel heeft DeepSeek veel efficiënter voor elkaar gekregen dan de westerse taalmodellen. Maar de output van die modellen, of de stap die ervoor zorgt dat een gebruiker bij een vraag ook een antwoord krijgt, is nog veel belangrijker. Daar kwamen de grootste investeringen in servers en datacenters (en dus ook chips) terecht. Om een AI-taalmodel te vertalen naar een werkend systeem dat ook output kan leveren, is het Cuda-platform van Nvidia nog dominant.

Margedruk

Een bedrijf dat wil starten met AI, heeft nu dankzij de open source broncode initieel dus lagere kapitaaluitgaven, maar om zijn model ook praktisch toe te passen, zijn er wel nog steeds kosten voor rekenkracht en opslag. De toenemende concurrentie in het AI-landschap is dus op de lange termijn positief voor Nvidia, want hoe meer goedkopere AI-modellen er zijn, hoe meer ze gebruikt zullen worden. Het democratiseren van AI door de lagere drempel bij het bouwen van taalmodellen is op termijn voor alle partijen een goede zaak. Alleen is op de korte termijn het verhaal doorprikt dat een beperkt aantal bedrijven, zoals Nvidia, blijvend hoge marges zullen halen.

Voor de westerse AI-bedrijven is er dus geen probleem op het vlak van de omvang van de afzetmarkt, maar wel wat betreft de toegenomen concurrentie en indirect dus ook de winstmarges. Tot voor kort bleef alles wat met AI te maken heeft, beperkt tot een select kransje westerse technologiebedrijven. Dat is niet langer het geval. AI-toepassingen kunnen nu veel goedkoper worden ontwikkeld zonder verplicht langs big tech te passeren. Een goedkopere ontwikkeling betekent ook lagere prijzen voor de klant. De vraag is of gebruikers bereid zullen zijn voldoende te betalen voor de AI-toepassingen. Zijn de terugverdieneffecten hoog genoeg om de torenhoge investeringen te verantwoorden?

Conclusie

Veel private beleggers vonden de koersdalingen buiten proportie, maar een even goed argument is dat de voorgaande koersstijgingen overdreven waren. De overwaardering is de reden dat de impact op de AI-gerelateerde aandelen vrij groot was. Zo steeg de koers van Nvidia vorig jaar met 171 procent, na 239 procent in 2023. Zelfs na de correctie van de voorbije dagen noteert het aandeel nog steeds tegen 44 keer de winst en 25 keer de omzet. Ondanks het verlies van zowat 600 miljard dollar beurswaarde sinds de aankondiging van DeepSeek blijven bij ons verkoopadvies.



verkopen: hoog: 3C

Koers: 116,66 dollar

Ticker: NVDA US

ISIN-code: US67066G1040

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 2857 miljard USD

K/w 2024: 44

Verwachte k/w 2025: 40

Koersverschil 12 maanden: +76%

Koersverschil sinds jaarbegin: -13%

Dividendrendement: 0,03%