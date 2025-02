Schlumberger verhoogt opnieuw het dividend

De oliedienstenkampioen Schlumberger heeft ook in het vierde kwartaal meer dan degelijke resultaten gehaald. Ze kwamen lichtjes boven de verwachtingen uit. De omzet en de winst lagen ook hoger dan in het voorafgaande kwartaal en in het vierde kwartaal van vorig jaar. Logisch dat het aandeel van de oliedienstenkampioen 6 procent hoger klom.

De omzet van Schlumberger kwam in de periode oktober-december uit op 9,28 miljard dollar. Dat is 1 procent beter dan de 9,16 miljard van het vorige kwartaal en 3 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2023 (8,99 miljard dollar). De gemiddelde analistenverwachting bedroeg 9,18 miljard dollar.

Topman Olivier Le Peuch was tevreden met de kwartaalresultaten, maar moest wel aangeven dat zich bij de internationale activiteiten voor het eerst sinds enige tijd toch wat vertraging aftekent. De Frans-Amerikaanse groep ziet wel ruimte om de marges verder te verbeteren.

Schlumberger is wereldwijd actief. De internationale activiteiten (Midden-Oosten en Azië) houden de groep op het spoor van omzetgroei op jaarbasis. Tegenover het vierde kwartaal van vorig jaar zijn de internationale activiteiten met 3 procent gegroeid, maar de Amerikaanse laten een stevigere groei van 7 procent optekenen. De internationale activiteiten leverden in het vierde kwartaal net geen 81 procent van de omzet.

De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) bedroeg 2,38 miljard dollar. Dat ligt in lijn met de gemiddelde schatting van analisten, die op 2,36 miljard dollar lag. Het is ook 2 procent boven de 2,34 miljard dollar van het derde kwartaal van dit jaar, en 5 procent hoger dan de 2,28 miljard dollar van de periode oktober-december 2023.

Per aandeel zien we een winststijging van 3 procent tegenover het vorige kwartaal: van 0,89 naar 0,92 dollar. De analistenconsensus was 0,90 dollar. Tegenover het vierde kwartaal van 2023 was er een klim van 7 procent.

Een aangename verrassing is de evolutie van de vrije kasstroom. Die komt voor het boekjaar 2024 uit op 3,99 miljard dollar. Daarmee kon Schlumberger zich bijna 3,3 miljard dollar aan aandeelhoudersvergoedingen (dividenden en inkoop eigen aandelen) veroorloven en bijna 600 miljoen dollar schulden afbetalen.

De markt rekent voor 2025 op een min of meer stabiele winst van 3,44 dollar per aandeel. Voor het eerste kwartaal staat de analistenconsensus op 0,74 dollar, in lijn met de 75 dollarcent van het eerste kwartaal van vorig jaar.

Conclusie

Een van de argumenten om Schlumberger in de voorbeeldportefeuille op te nemen, was de ruimte om de aandeelhouders ruimer te vergoeden. Sinds de opname krijgen we nu voor een tweede keer een verhoging van het kwartaaldividend. Eerst steeg dat met 10 procent (van 0,25 naar 0,275 dollar per aandeel) en nu met 4 procent (van 0,275 naar 0,285 dollar). Daarnaast is een inkoopprogramma van eigen aandelen opgestart ter waarde van 2,3 miljard dollar. De ambitie is de totale aandeelhoudersvergoedingen te laten toenemen van 3,3 miljard dollar in 2024 tot minstens 4 miljard dollar dit jaar. Het management geeft duidelijk aan dat het aandeel ondergewaardeerd is. Met een aantrekkelijke waardering tegen slechts 11,5 keer de verwachte winst zijn we het daar volledig mee eens.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 40,45 dollar

Ticker: SLB US

ISIN-code: AN8068571086

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 56,43 miljard dollar

K/w 2024: 12

Verwachte k/w 2024: 11,5

Koersverschil 12 maanden: -15%

Koersverschil sinds jaarbegin: +5%

Dividendrendement: 2,8%