Amerikaanse post neemt pakketten uit China niet meer aan

In het handelsconflict met China laat de Amerikaanse postdienst USPS geen pakketten uit China en Hongkong meer in de VS binnen. De stop geldt tot nader order, aldus USPS. Brievenpost is niet getroffen door de maatregel.

De postdienst geeft geen uitleg waarom de pakjes het land niet meer binnen mogen. Een waarschijnlijke oorzaak is dat de president Donald Trump bij de bijkomende importheffingen op producten uit China, ook de algemene uitzondering voor pakjes met een waarde onder 800 dollar ophief. Via die regeling leverden Chinese webwinkels zoals Temu en Shein hun pakjes in de VS. Nu moeten ze ook de douane passeren.

China hekelde de maatregel. Peking wil dat de VS handels- en economische kwesties niet langer als politiek instrument gebruiken en vraagt dat Washington stopt met de ‘onredelijke’ bestraffing van Chinese bedrijven, aldus Lin Jian, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Handelsconflict verscherpt

Het handelsconflict tussen beide landen verscherpt. Nu China 10 procent bijkomende importheffingen moet betalen op alle export naar de VS, uitte het land dreigementen om hetzelfde te doen voor een rist Amerikaanse producten, van steenkool tot landbouwwerktuigen en sportwagens. Intussen legt de Chinese toezichthouder ook de basis voor een eventueel onderzoek naar het beleid van Apple en de vergoedingen die het Amerikaanse technologiebedrijf vraagt aan ontwikkelaars van applicaties, zo bericht het financieel nieuwsagentschap Bloomberg.

Normaal zouden vanaf nu ook hogere importheffingen voor producten uit Mexico en Canada gelden, maar Trump gaf hen maandag een uitstel van een maand om de veiligheid aan de grenzen te versterken. Mexico, Canada en China zijn de voornaamste handelspartners van de Verenigde Staten en zijn samen goed voor in totaal meer dan 40 procent van de invoer in de VS.