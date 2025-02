Hoe banken de truc met de twee spaarrekeningen toepassen

Test-Aankoop klaagt aan dat sommige banken de rente laag houden op spaarrekeningen die al lang bestaan, terwijl ze op nieuwe rekeningen veel hogere rentes geven. Drie vragen.

Waarom passen banken de zogenaamde truc met de twee spaarrekeningen toe?

“Om goed over te komen bij nieuwe klanten en hoog te eindigen in vergelijkingen, openen sommige banken een tweede soort spaarrekeningen met veel hogere rentes”, legt Test-Aankoop uit. Tegelijk houdt de bank de rente op oudere rekeningen – waar het meeste spaargeld op staat – heel laag.

“ING heeft twee spaarrekeningen waarvan de voorwaarden enorm op elkaar lijken. Het ING Oranje-boekje is een spaarrekening die al lang bestaat en waarop waarschijnlijk het merendeel van de trouwe klanten zijn spaargeld heeft staan. Dat boekje heeft een basisrente van 0,2 procent en een getrouwheidspremie van 0,1 procent. De onlangs geïntroduceerde ING Spaarrekening heeft een hogere basispremie (0,25% in plaats van 0,2%) en een veel hogere getrouwheidspremie (1,5% in plaats van 0,1%).”

Test-Aankoop vindt dat ING de klanten duidelijk en proactief moet informeren over het voordeligere spaarboekje.

ING verlaagde op 1 januari de vergoedingen op alle spaarrekeningen. Zijn nog banken gevolgd?

Belfius liet weten dat de vergoeding op de klassieke spaarrekening vanaf 1 februari naar beneden gaat, de basisrente van 0,55 naar 0,5 procent en de getrouwheidspremie van 0,5 naar 0,4 procent. De vergoeding op de Fidelity-spaarrekening verandert niet. Ook een aantal kleine banken – Europabank, NIBC en Keytrade – verlaagden de rente de afgelopen weken.

Schrijft u het best meteen uw geld over naar rekening met hogere rente?

Staat uw geld op een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie, een zogenoemde getrouwheidsspaarrekening, dan is het soms beter te wachten tot de getrouwheidsperiode is afgelopen. U heeft pas twaalf maanden na de storting recht op een premie. Als u uw geld te vroeg afhaalt, verliest u het recht op de premie.

