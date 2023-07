Beursblog: 6 aandelen waarvan u deze week de kwartaalresultaten moet volgen

Het is volop de tijd voor bedrijven om hun resultaten voor het tweede kwartaal van 2023 toe te lichten. Positieve of negatieve cijfers hebben vaak grote gevolgen voor de koers van een aandeel. Daar kunnen beleggers hun voordeel mee doen. Trends maakt daarom een selectie van de belangrijkste kwartaalresultaten van deze week.

Wie de aandelenmarkten nauwgezet volgt, kan maar beter op de hoogte zijn van de financiële resultaten van beursgenoteerde bedrijven. Aandeelhouders krijgen zo inzicht in de laatste cijfers en de verwachtingen voor het komende najaar worden bijgesteld. Als gevolg kunnen er natuurlijk sterke koersreacties volgen op de beurs en nabeurs.

Dat was bijvoorbeeld afgelopen woensdag het geval voor Alphabet. Na sluiting van de beurs in New York raakte bekend dat het moederbedrijf van Google de verwachtingen van analisten had overtroffen. De advertentie-inkomsten gaan opnieuw de goede kant uit en Google Cloud blijft groeien. In de nabeurs schoot het aandeel als gevolg ruim 7 procent omhoog. Na de heropleving van het aandeel in het voorbije halfjaar was dat voor de Alphabet-belegger een uitgelezen kans om winsten te liquideren.

Deze week is opnieuw een belangrijke week voor de kwartaalresultaten, met name voor Belgische aandelen. De meeste resultaten worden verwacht op donderdag: een Super Thursday voor beleggers. Wij bespreken wat volgens ons de belangrijkste en meest bepalende kwartaalresultaten zijn van deze week. Ten slotte vindt u nog een overzicht van andere belangrijke internationale en Belgische aandelen die deze week hun cijfers delen.

1. AB InBev – donderdag 3 augustus

Consensuswinstverwachting: 1,204 dollar per aandeel of stabiel op jaarbasis

AB InBev kende de voorbije maanden een moeilijke tijd. Het kreeg te maken met een bierboycot in de Verenigde Staten, nadat het een filmpje met een transgender had gedeeld op Instagram. Amerikanen laten al maandenlang het populaire bier Bud Light links liggen en dat had ook gevolgen voor het aandeel.

De consensuswinstverwachting voor het tweede kwartaal bedroeg nog 0,83 dollar per aandeel in april en is nu gezakt tot 0,71 dollar per aandeel. Buiten de Amerikaanse markt staat AB InBev volgens verwachtingen wel voor solide cijfers. Op maandag hebben we al de cijfers van Heineken en die zullen beleggers en analisten zonder twijfel naast die van AB InBev leggen. Onze noorderburen hebben niet zo’n crisis gekend als de Belgische bierbrouwer.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2. Apple – donderdag 3 augustus

Consensusomzetverwachting: 81,4 miljard dollar of -1,8% op jaarbasis

Consensuswinstverwachting: 1,204 dollar per aandeel of stabiel op jaarbasis

Apple heeft er het eerste halfjaar een waanzinnige koers opzitten, maar nu is het vooral voor het bedrijf zaak om de hoge verwachtingen waar te maken. De verwachting is dat de financiële resultaten dicht bij de consensus zullen aanleunen. Apple kan mogelijk nog een positieve verrassing achter de hand hebben met een gunstige verkoop van Mac-computers.

Met aanblik van het derde kwartaal deelde Apple in januari cijfers van 1,24 dollar per aandeel, om die verwachtingen vervolgens te temperen tot 1,18 dollar per aandeel. Begin juni werd ze dan opnieuw bijgesteld tot 1,20 dollar.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3. Bpost – donderdag 3 augustus

Aandeelhouders van bpost kregen het voorbije halfjaar een ware mokerslag te verwerken als gevolg van de lijken die bij het Belgische postbedrijf uit de kast vielen. Ze reageerden eerder gelaten, ondanks de schandaalsfeer die heerst. In juli is het aandeel weer voorzichtig beginnen te klimmen als gevolg van positieve kwartaalcijfers in mei, maar zonder dat er bestuurlijke of operationele veranderingen zijn doorgevoerd bij het overheidsbedrijf. Investeren in bpost blijft daarmee een risicovol spel en het is voor bpost een uitdaging om het beleggersvertrouwen te herwinnen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

4. Melexis – woensdag 2 augustus

Consensusomzetverwachting: 235,6 miljoen euro

Consensuswinstverwachting: 1,26 euro per aandeel

Ondanks de positieve resultaten in Melexis’ eerste kwartaalcijfers is de koers van het aandeel in april stevig teruggevallen. De voorbije maanden is het sentiment van de markten wel wat gekeerd en dus is een groot deel van de terugval inmiddels hersteld. De consensuswinstverwachting van 1,26 euro per aandeel is stabiel sinds mei, maar in de maand maart werd ze nog verminderd met 0,02 cent per aandeel.

Op lange termijn spreken nog voldoende argumenten in het voordeel van Melexis. Door de toegenomen elektrificatie, de ‘premiumisering’ (de trend naar meer luxe), en een toename van systemen voor rijhulp en autonoom rijden is het gemiddelde aantal Melexis-halfgeleiders per wagen gestegen naar 18.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

5. Solvay – donderdag 3 augustus

Consensusomzetverwachting: 3,17 miljard euro

Consensuswinstverwachting: 3,34 euro per aandeel

Solvay steeg de voorbije tijd minder sterk dan sectorgenoten en daarom wordt de chemiegroep later dit jaar opgesplitst in Solvay en Syensqo. Aandeelhouders reageerden eerder koel op die beslissing en dus zal Solvay vooral met cijfers moeten imponeren. Voor Solvay was vorig jaar uitzonderlijk en daarom wordt niet opnieuw dezelfde winst verwacht. In 2022 bedroeg de consensuswinstverwachting nog 4,52 euro per aandeel, tegenover 3,34 euro vandaag. Het aandeel blijft relatief goedkoop.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

6. ING – donderdag 3 augustus

Consensusverwachting inkomsten: 5,52 miljard euro

Consensuswinstverwachting: 0,473 euro per aandeel

Met de bankenstress rond Credit Suisse en Silicon Valley Bank van begin dit jaar kreeg het ING-aandeel een stevige dreun. Inmiddels is het aandeel al wel grotendeels hersteld. Wat ook opvalt is het optimisme langs de kant van ING, dat zijn winstverwachting door de renteverhogingen van de ECB voortdurend heeft opgekrikt. In mei bedroeg de winstverwachting nog 0,42 euro per aandeel, nu 0,473 euro. De bank zal het daarmee beter doen dan in dezelfde periode vorig jaar toen de winstverwachting 0,31 euro per aandeel bedroeg.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Belangrijke Belgische bedrijven

Maandag 31 juli

GBL

Woensdag 2 augustus

Aedifica

Melexis

Donderdag 3 augustus

AB InBev

Azelis

bpost

Euronav

Fagron

Galapagos

Solvay

Vrijdag 4 augustus

Xior



Belangrijke internationale bedrijven

Maandag 31 juli

Heineken

Dinsdag 1 augustus

Merck

Pfizer

· Woensdag 2 augustus

JDE Peet’s

Qualcomm

Wolters-Kluwer

Donderdag 3 augustus

Adecco

Adidas

Amazon

Amgen

Apple

BMW

ING

Lufthansa

Pharming

Porsche Automobile

Société Générale

Vrijdag 4 augustus