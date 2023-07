Desastreuze gevolgen voor AB InBev

Het kan alle kanten uit met de koers van het brouwersaandeel. Geschreven en gekochte puts kunnen interessant zijn.

Begin vorig jaar zijn we voluit à la hausse gegaan op het aandeel AB InBev. We waren ervan overtuigd dat het eindelijk weer de goede kant zou opgaan. Maar het mocht alweer niet zijn. Altijd weer duiken onverwachts problemen op.

Tot maart van dit jaar ging de koers omhoog. De beurs had oog voor de positieve eigenschappen. AB InBev heeft een marktaandeel van ongeveer 25 procent. Het is daarmee veruit de grootste bierbrouwer in de wereld. In vrijwel alle belangrijke markten heeft AB InBev een dominante positie, waardoor het vat heeft op de prijszetting. Het heeft veel geld gekost om zover te geraken. Er staan dan ook erg veel schulden op de balans.

Maar een Amerikaanse campagne van AB InBev voor Bud Light met een transvrouw is op heel wat onbegrip gestoten. De gevolgen zijn desastreus. Conservatieve kringen boycotten al weken het bier. Het volume van Bud Light daalt dramatisch, maar ook andere grote merken van AB InBev in de Verenigde Staten delen in de klappen.

We schreven vorig jaar de put december 2023 met uitoefenprijs 52 euro en we ontvingen daar 8,36 euro voor. Dat contract kan vandaag teruggekocht worden voor 2,74 euro, zodat de winst al 5,64 euro bedraagt. We laten het verder lopen.

Het kan alle kanten uit met de koers. We verwachten een serieuze impact op de halfjaarresultaten die op 3 augustus worden bekendgemaakt. Misschien is de beurs daarop al voldoende vooruitgelopen. In dat geval kunnen geschreven puts interessant zijn.

Geschreven put

Schrijf put juni 2024 met uitoefenprijs 65 euro @ 10,50 euro

Wegens de kans op een forse terugval van de koers zijn puts momenteel duur. De schrijver kan daarvan profiteren. Hij of zij ontvangt voor dit contract 10,50 euro. Die premie is verworven als de koers 12 procent stijgt. Daar is tijd voor tot 21 juni 2024. Als de negatieve stemming aanhoudt, dan moeten we de aandelen wellicht kopen. We betalen dan 65 euro per aandeel verminderd met de ontvangen premie van 10,50 euro, of 54,5 euro. Dat is lager dan de huidige beurskoers.

Gekochte put

Wie aandelen AB InBev bezit, kan zich beschermen tegen een koersval door een putoptie te kopen.

Koop put december 2023 met uitoefenprijs 55 euro @ 2,20 euro

De betaalde premie van 2,20 euro beschouwen we als verzekeringspremie voor het geval de beurs AB InBev al te zwaar straftt. Dan zal dit contract sterk in waarde stijgen en het verlies op de aandelen (deels) compenseren. Mocht dat gebeuren, dan zouden we niet te lang wachten om winst te nemen.