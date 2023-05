Ondanks de schandaalsfeer rond bpost, kreeg het bedrijf woensdag op de algemene vergadering geen lastige vragen voorgeschoteld van aandeelhouders. Slechts één kleine aandeelhouder nam het woord, maar bracht voorzitster Audrey Hanard of de rest van het bestuur nooit in verlegenheid. Alle agendapunten werden goedgekeurd, over de kwijting en het nieuwe verloningsbeleid werd uiteindelijk niet gestemd zoals gevraagd door bevoegd minister Petra De Sutter.

De Belgische staat controleert 51,04 procent van het kapitaal van bpost en had dus uitstel gevraagd over beide agendapunten zolang er nog onderzoeken lopen naar mogelijk wanbeleid. Voorzitster Hanard ging daarop in. Door geen kwijting te verlenen, kunnen bestuurders eventueel nog aansprakelijk worden gesteld. Ze bevestigde ook nog dat het eerste auditrapport aan het parket is overgemaakt.

Alle andere agendapunten van de algemene vergadering werden met een ruime meerderheid goedgekeurd, zoals de kwijting van de commissarissen en de benoeming van twee nieuwe bestuurders. Het gaat om Telenet-manager Ann Caluwaerts en professor logistiek aan de Vlerick, Ann Vereecke.

De particuliere aandeelhouders toonden zich tijdens de vergadering erg gelaten, ondanks dat de beurskoers van bpost onder druk staat door de schandaalsfeer. Slechts één aandeelhouder, fysiek aanwezig in de zaal, nam het woord maar bracht het bestuur niet in verlegenheid. Hij vroeg onder meer om snel duidelijkheid te verschaffen over de lopende onderzoeken, om de kwijting van de bestuurders in de toekomst individueel te laten stemmen en om de structuur van het bedrijf te vereenvoudigen. Hanard bedankt hem meermaals voor zijn “interessante suggesties”.

