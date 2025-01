De groeivooruitzichten voor kernenergie zien er goed uit. Voor beleggers zijn er meer manieren om daarop in te spelen dan enkel via uranium.

Kernenergie maakt een wedergeboorte door. In de perceptie beginnen de voordelen ervan de bovenhand te halen op de nadelen. Voordien wogen vooral de verhalen over nucleaire rampen zoals Three Mile Island en Fukushima. Tegenwoordig krijgen de nuluitstoot en de stabiliteit meer aandacht.

Dat in combinatie met de vooruitzichten dat de wereldvraag naar elektriciteit tegen 2050 zal verdubbelen, zorgt bij beleidsmakers en de publieke opinie voor een pragmatische openheid richting nucleair, waarvan de vraag zelfs een stevige zet krijgt.

Bron: Silex

Uranium, de voornaamste grondstof voor kernreactoren, is de meest voor de hand liggende manier voor beleggers om in te zetten op het thema van kernenergie. Die is verdrievoudigd in de afgelopen jaren.

Bron: Cameco

Ook de twee voornaamste vehikels, Sprott Physical Uranium Trust en Yellow Cake, waarmee beleggers op de uraniumprijs kunnen inspelen, hebben het goed gedaan.

Bron: Google Finance

De vraag is of er nog andere manieren zijn om als belegger in te spelen op de nucleaire renaissance. Onder goudbeleggers is het adagium: beleg niet in de grondstof en de mijnbouwers, maar in de bedrijven die pikhouwelen en spades aan die mijnbouwers verkopen. Wie zijn de pikhouweel- en spadeverkopers van de nucleaire sector?

Daar kan de Vaneck Uranium and Nuclear ETF wat inspiratie bieden. Die bevat niet enkel usual suspects, waaronder uraniumproducenten zoals Cameco en Kazatomprom, maar ook energiebedrijven die een groot deel van hun omzet uit kernenergie halen, ingenieursbedrijven gespecialiseerd in de bouw en het onderhoud van kernreactoren en fabrikanten van nieuwe types kernreactoren.

Enkele zijn het bekijken waard – let wel, dit is geen beleggingsadvies, eerder een aanreiking van ideeën, maak je eigen huiswerk. Morningstar heeft een mooi lijstje van nucleair-intensieve energiebedrijven:

Bron: Morningstar

Bij de ingenieursbedrijven springt het Amerikaanse BWX Technologies eruit, een nucleair ingenieursbedrijf dat inzet op zowel kernenergie als nucleaire geneeskunde. BWX is een gevestigde waarde met een bewezen businessmodel. Het Australische Silex is ook actief in kernenergie met een technologie om uranium te verrijken, wat allemaal zeer veelbelovend klinkt, maar wat nog verre van winstgevend is.

In de hoek van speculatieve groei zijn er ook nog Nuscale en Oklo. Dat zijn ontwikkelaars van kleine modulaire kernreactoren (SMR’s). Een aantal grote techbedrijven kwam onlangs met het nieuws dat ze hun eigen SMR’s willen bouwen om aan de elektriciteitsvraag van hun datacentra te voldoen. Dat heeft de koersen van Nuscale en Oklo geen windeieren gelegd, maar met hun financiële resultaten hebben ze voorlopig nog meer het profiel van een jonge start-up die meer cash verbrandt dan er binnenkomt. Zeer speculatief dus.