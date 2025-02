Ross Gerber, jarenlang een van de meest uitgesproken voorstanders van Tesla op de beurs, laat al een tijdlang geen twijfel meer bestaan over zijn bocht. De Amerikaanse vermogensbeheerder, medeoprichter en topman van Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management deed in 2024 al voor ruim 60 miljoen dollar aan Tesla-aandelen van de hand, goed voor een derde van de positie in zijn fonds. In een recent gesprek met Business Insider waarschuwde hij dat het aandeel in 2025 nog eens de helft van zijn waarde kan verliezen.

Volgens Gerber sleept Tesla al jaren een fundamenteel technologisch probleem mee dat te lang is genegeerd. CEO Elon Musk heeft zichzelf met zijn robotaxi-belofte klemgereden. In juni 2025 moeten de eerste volledig zelfrijdende Tesla-taxi’s in de Texaanse stad Austin rondrijden, maar die deadline is volgens Gerber compleet onrealistisch.

“Al die grote beloften gaan dit jaar terug op tafel komen, want hij heeft zichzelf een deadline opgelegd waarin Full Self-Driving over enkele maanden volledig zou werken. Dat is praktisch onmogelijk”, stelt hij aan Business Insider.

Ook andere waarnemers blijven sceptisch. Tesla haalt nog altijd 80 procent van zijn omzet uit autoverkoop, terwijl artificiële intelligentie (AI) en robotica voorlopig nauwelijks iets opbrengen. Volgens analist Wim Lewi (KBC Securities) is Tesla verre van de koploper in autonoom rijden die het beweert te zijn. “Het begint nu pas met licenties en testritten in Texas, terwijl Waymo en enkele Chinese rivalen al operationeel zijn”, zei Lewi eerder op deze website. “En zelfs bij hen loopt het niet van een leien dakje. Musk blijft volhouden dat camera’s volstaan, maar ik vrees dat hij toch extra hardware zal moeten inbouwen. Dat maakt de technologie duurder en de wagens complexer.”

LiDAR, de technologie die via laserpulsen de omgeving in kaart brengt, wordt door veel specialisten nog steeds als nauwkeuriger en veiliger beschouwd. Ook Gerber is tot die conclusie gekomen. “We liggen duidelijk achter op het vlak van robotaxi’s en autonoom rijden, daar kan geen twijfel over bestaan.”

Terwijl de concurrentie al jaren kiest voor een combinatie van camera’s, radar en LiDAR, houdt Musk halsstarrig vast aan een systeem dat volledig op camera’s draait. “Ik hoor nu bij de groep die vindt dat je LiDAR nodig hebt om een systeem te bouwen dat veilig genoeg is. Tesla zal vroeg of laat op een muur botsen. Zonder een grondige aanpassing van de hardware zit er gewoon geen verdere vooruitgang in.”

Uit handen gegeven

Tesla’s technologische achterstand wordt volgens Gerber nog verergerd door de afwezigheid van Musk. De CEO, die Tesla ooit eigenhandig uitbouwde tot een disruptieve marktleider, is overal en nergens. “Zijn focus ligt bij artificiële intelligentie, en dat is eigenlijk nadeliger voor Tesla dan voordelig voor xAI of zijn andere bedrijven. Hij werkt in feite niet meer bij Tesla.”

Die desinteresse zet door in de bedrijfscultuur, zegt Gerber. “Mocht hij al zijn tijd steken in Full Self-Driving, dan zou ik veel meer vertrouwen hebben in de toekomst van Tesla. Maar dat gebeurt gewoon niet.”

Verkoop stokt, merk brokkelt af

Ook Tesla’s kernactiviteit – auto’s verkopen – raakt in het slop. In 2024 zag de e-autofabrikant de wereldwijde verkoop op jaarbasis dalen, de eerste achteruitgang sinds de oprichting. Vooral in Europa wordt de neergang pijnlijk zichtbaar. In januari 2025 zakte de verkoop met 63 procent in Frankrijk, 60 procent in Duitsland, 45 procent in ons land en 38 procent in Noorwegen. In China wordt Tesla verder in de hoek geduwd door BYD, dat goedkoper én technologisch minstens even sterk is, vindt Gerber.

Maar het probleem gaat verder dan de concurrentie. Musk is voor Gerber een deel van het probleem. “Zijn gedrag wekt woede op. Ik heb nog nooit zoveel negatieve emoties richting Tesla gezien, en het merk is daar eigenlijk niet de oorzaak van. Mensen gebruiken Tesla als uitlaatklep voor hun frustratie over Musk.”

‘We blijven stelselmatig verkopen’ Ross Gerber

Tesla is voor veel consumenten niet langer het symbool van innovatie en duurzaamheid, maar het verlengstuk van Musks politieke en persoonlijke agenda. Bekende figuren nemen daar openlijk afstand van. De Amerikaanse zangeres Sheryl Crow postte onlangs een video waarin ze afscheid nam van haar Tesla: “Er komt een moment waarop je moet kiezen met wie je geassocieerd wil worden. Dag Tesla.”

Die negatieve perceptie werkt rechtstreeks door op de verkoopcijfers, zegt Gerber. “We moeten auto’s blijven verkopen, maar mensen willen ze gewoon niet meer.”

Fictieve groei

De combinatie van een technologische stagnatie, een zwakkere verkoop en de imagoschade maakt dat Tesla’s beurswaarde volledig uit de lucht gegrepen is, zegt Gerber. “Ik heb voor 100 miljoen dollar Tesla-aandelen in portefeuille, tegen 125 keer de verwachte winst. Dat is niet eens in de buurt van de waarderingen van andere grote techaandelen.”

Volgens Gerber ligt de kern van Tesla’s kwetsbaarheid in die onhoudbare waardering. “Als het bedrijf dit jaar niet overtuigt, loopt Tesla het risico om dit jaar nog eens de helft van zijn beurswaarde te verliezen. We blijven daarom stelselmatig verkopen. We hebben nog altijd een aanzienlijk belang, maar dat bouw ik verder af omdat de huidige waardering nergens op slaat.”

Tech botst op haar limieten

Gerbers kritiek op Tesla staat niet los van een bredere beweging op de beurs. De techsector, jarenlang de drijvende kracht achter de Amerikaanse aandelenrally, is zijn vanzelfsprekende status als veilige groeimotor kwijt. De zeven iconische techaandelen — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta en Tesla — verloren gemiddeld al zo’n 11 procent sinds hun piek eind 2024.

Die trend werd nog versneld door de recente resultaten van Nvidia. De chipontwerper overtrof met zijn rapport de verwachtingen, maar werd toch genadeloos afgestraft. De tijd waarin elk goed kwartaal voor automatische koerswinsten zorgde, lijkt voorbij. Beleggers beginnen zich steeds luider af te vragen of de miljardeninvesteringen in AI-infrastructuur wel ooit voldoende rendement opleveren.

Daarbovenop komen de geopolitieke risico’s van Trumps tweede ambtstermijn. Zijn onverwachte aankondiging van extra invoerheffingen op Chinese producten, gecombineerd met nieuwe dreigementen richting Mexico en Canada, jagen wereldwijd angst door de markten. In Europa doken de Stoxx 600, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 deze ochtend al snel in het rood. In Azië kregen de Nikkei, de Hang Seng en de Kospi stevige klappen.

Particuliere beleggers, die de afgelopen jaren via platforms als Robinhood en eToro bij elke dip gretig aandelen oppikten, houden nu hun kruit droog. Zelfs de cryptomarkt, die de voorbije maanden vaak het ritme van big tech volgde, blijft niet gespaard. De bitcoin ging vrijdag nog eens 5 procent onderuit, ether verloor 6,6 procent. Beleggers zoeken hun toevlucht in klassieke veilige havens zoals de dollar en Amerikaanse staatsobligaties. De dollarindex steeg voor de tweede dag op rij.

Wie is Ross Gerber? Ross Gerber is geen klassieke analist die met spreadsheets speculeert vanuit een ivoren toren. Als oprichter van Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management beheert hij ruim 2 miljard dollar voor een mix van techondernemers, artiesten en vermogende particulieren. Gerber profileert zich als hands-on belegger die zijn eigen kapitaal op het spel zet, en die zijn mening zonder schroom uitspreekt op sociale media en financiële zenders. Lange tijd was hij een van Tesla’s luidste verdedigers, tot zijn frustratie over CEO Elon Musks gedrag, de operationele stilstand en de ontsporende perceptie van het merk de bovenhand namen. Zijn ommekeer is emblematisch voor een bredere shift: beleggers die jarenlang blind in big tech geloofden, stellen zich plots de vraag of de gloriedagen voorgoed voorbij zijn.

