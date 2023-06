1+1=3 door splitsing Solvay?

Solvay was het afgelopen jaar een uitblinker in de Europese chemiesector. Recordmarges bewezen dat topvrouw Ilham Khadri uitstekend werk heeft verricht om de winstgevendheid van onze chemietrots op te trekken. Dat is ook in het eerste kwartaal van 2023 gelukt. Tegenover een organische (zonder eenmalige elementen) omzetgroei van 2 procent stond een organische klim van de onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda) met 22 procent. De stijging van 712 naar 839 miljoen euro lag 15 procent boven de analistenconsensus van 730 miljoen. Maar de koers steeg minder dan die van de sectorgenoten. Daarom wordt de chemiegroep opgesplitst. Die plannen zijn vorige week concreter geworden.

Enerzijds gaat het om het ‘oorspronkelijke’ Solvay met activiteiten als natriumcarbonaat en waterstofperoxide. Die bezorgen het concern geen groei, maar wel stabiele kasstromen. Vorig jaar kregen die activiteiten nog de naam EssentialCo, maar het blijft nu toch Solvay, zoals het concern al 160 jaar heet. Anderzijds is er het ‘nieuwe’ Solvay, dat de groei-activiteiten omvat, zoals kunststoffen voor herlaadbare batterijen en lichte composietmaterialen voor de luchtvaartsector. De naam, SpecialtyCo, verandert in Syensqo. Speciaal, maar u moet er onder meer de stichter, Ernest Solvay, in terugvinden. Belangrijker is dat de verdeelsleutel van het dividend (4,05 euro bruto per aandeel voor het boekjaar 2022) 60 procent Solvay en 40 procent Syensqo wordt. In tegenstelling tot vaak bij buitenlandse afsplitsingen is hier geen sprake van 30 procent roerende voorheffing.





Conclusie

Om fiscale redenen tussentijds verkopen, hoeft dus niet. Opmerkelijk is wel dat in reactie op de concretisering van het opbreekplan het aandeel onder druk kwam te staan. Heel wat investeerders blijven het er moeilijk mee hebben en zien geen scenario van 1+1=3. Het aandeel was al goedkoop tegen boekwaarde, 7,5 keer de verwachte winst voor dit jaar, en 5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda). Daarom blijft het advies ‘koopwaardig’, ondanks het recessierisico.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 99,04 euro

Ticker: SOLB BB

ISIN-code: BE0003470755

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 10,49 miljard euro

K/w 2022: 6

Verwachte k/w 2023: 7,5

Koersverschil 12 maanden: +24%

Koersverschil sinds jaarbegin: +5%

Dividendrendement: 4,1%