Defensieveteraan Freddy Versluys werkte als CEO van OIP bijna vier decennia in een “afgeschreven sector”. Vandaag beleeft zijn bedrijf recordjaren. “Europa heeft zijn defensie de voorbije twintig jaar volledig afgebouwd. Want de wereld zou vredevol worden. Hoe naïef kun je zijn?”

OIP, voluit Optronic Instruments & Products, is een specialist in cameratechnologie. 85 procent van de omzet van het Oudenaardse bedrijf komt van producten voor defensie. Daarnaast maakt OIP camera’s voor satellieten en andere ruimtetuigen. Gedelegeerd bestuurder Freddy Versluys (67) is 35 jaar actief in het bedrijf. Hij geeft commentaar bij de geopolitieke turbulentie van de voorbije dagen.

Rusland blijft zware verliezen incasseren in Oekraïne. Na drie jaar oorlog zijn we 800.000 Russische doden en zwaargewonden verder.

FREDDY VERSLUYS. “President Vladimir Poetin gaat te werk zoals in de Tweede Wereldoorlog. Hij blijft maar middelen inzetten. Het gaat van kwaad naar erger. Er worden nu al Noord-Koreanen en Afrikanen naar het slagveld gestuurd. Op een bepaald moment raakt dat uitgeput. De Russen willen niet naar het front. Dat geldt overigens ook voor de Oekraïners. Hoelang kan Rusland dat economisch nog volhouden?”

Nochtans groeit de indruk dat Rusland aan de winnende hand is.

VERSLUYS. “Het Russische leger blijft verbazend zwak. Oekraïne denkt veel strategischer en is technologisch flexibeler, bijvoorbeeld met drones. Rusland staat technologisch veel zwakker. Het land moet het hebben van de brute kracht – kanonnenvlees inzetten. De Russische tanks zijn technologisch inferieur, maar de Russen hebben er wel tien keer zoveel. De Russen hebben altijd op massa ingezet, ook tijdens de oorlog tegen Napoleon en in de Tweede Wereldoorlog tegen Nazi-Duitsland. De grootste uitdaging blijft dan ook dat het Westen voldoende steun geeft aan Oekraïne. Als die wegvalt, is het gedaan met Oekraïne. Maar de Europese legervoorraden zijn zo goed als uitgeput. We hebben alles aan Oekraïne geschonken. Vroeg of laat zullen er ook troepen moeten volgen. President Poetin heeft een vredesmacht onaanvaardbaar genoemd.”

Vandaag overheerst paniek in Europa. De Russen zouden snel andere landen kunnen binnenvallen.

VERSLUYS. “We moeten nuanceren. De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Maar de soep is wél warm. Europa heeft zeker de mensen, de middelen en de technologie voor de uitbouw van een krachtige defensie. Maar een echte defensie-industrie uitbouwen zal vijf tot zes jaar vergen. Europa heeft zijn defensie de voorbije twintig jaar volledig afgebouwd. De wereld zou vredevol worden. Nooit meer oorlog. Hoe naïef kun je zijn? Als militaire macht heeft Europa in de wereld niets te betekenen.”

‘Zonder aankopen uit Europa kan de Amerikaanse defensie-industrie niet overleven’

Ook de NAVO werd de voorbije dagen bijna dood verklaard.

VERSLUYS. “Is de NAVO dood? Dat is een moeilijke vraag. De instelling is niet dood, maar ziek. De Amerikaanse president Donald Trump roept en dreigt dat Europa meer moet besteden aan defensie. De Amerikaanse president provoceert voortdurend. Je neemt zijn uitspraken het best met een flinke korrel zout. Trump is vooral een zakenman. Zonder aankopen uit Europa kan de Amerikaanse defensie-industrie niet overleven. De Amerikaanse binnenlandse markt is gigantisch, maar daarmee alleen kunnen die bedrijven niet blijven bestaan. Tot 80 procent van de Europese uitgaven voor defensie worden gekocht in de Verenigde Staten.”

Federaal minister van Defensie Theo Francken (N-VA) zou de Audi-fabriek in Vorst willen ombouwen tot een oorlogsfabriek.

VERSLUYS. “Dat is slim. Voor een geloofwaardige defensie moet je zowel de technologie als de productiecapaciteit hebben. China doet dat ook. Het land heeft fabrieken die volautomatisch tot duizend raketten per maand kunnen produceren. Die raketten worden niet continu geproduceerd, maar het land is er wel op voorbereid. De Chinezen moeten maar op de knop drukken in de fabriek en de productie start. Is een fabriek die stilligt een nutteloze kostenpost? Dat is de prijs die we zullen moeten betalen voor onze welvaart. En 3 op de 100 euro van het bruto binnenlands product (bbp) is geen overdreven hoog bedrag. Die 3 procent van het bbp voor defensie wordt het minimum de volgende jaren.”

Kan Europa weer een militaire cultuur kweken?

VERSLUYS. “Ik werk al 35 jaar voor OIP, waarvan 29 jaar als CEO. Ik heb vooral de slechte tijden meegemaakt, toen defensie was afgeschreven. Vandaag noemt de Vlaamse regering defensie een speerpuntindustrie. Er is heel duidelijk een kentering. Dagelijks lees je ook berichten over het leger.”

Voor uw onderneming werd 2023 een recordjaar. De omzet steeg fors, naar 76 miljoen euro, tegenover 51 miljoen euro in het boekjaar 2021.

VERSLUYS. “Onze orders komen niet van het Belgische leger. Dat geldt ook voor de andere defensiebedrijven in ons land. Het leger heeft nu wel wat meer middelen, maar ik verwacht pas ten vroegste vanaf 2026 echt grote orders. Dat is helemaal anders in onze buurlanden. De grote bestellingen van OIP komen van het Duitse en het Franse leger.”

Het filiaal in Doornik, OIP Land Systems, beleeft gouden tijden. De Oekraïneoorlog deed de bedrijfsopbrengsten exploderen van 3,5 miljoen euro in 2020 naar een record van 22 miljoen euro in het boekjaar 2023, bij een bedrijfswinst van 9 miljoen euro.

VERSLUYS. “Doornik is een totaal ander verhaal. We hadden daar een voorraad tweedehandse tanks. Tientallen Leopard-tanks stonden jarenlang werkloos in de hangars. We knappen die op en ze worden dan ingezet in Oekraïne. In 2023 hebben we zo 49 Leopard-tanks aan de Duitse defensiereus Rheinmetall verkocht. Van de 430 voertuigen in voorraad hebben we er al 266 geleverd. De klanten voor Doornik zijn vooral Europese overheden.”