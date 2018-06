Philippe Herreweghe: 'Dirigenten gaan door tot ze erbij neervallen'

"Ken je Das Lied von der Erde van Gustav Mahler? Het is een prachtig werk. Toen ik jong was, ging ik met een vriendinnetje naar Italië en dan luisterden we er samen naar terwijl we naar de sterren keken. Fantastisch was dat, maar nu kan ik dat niet meer. Ik heb het stuk al eens opgenomen en doe dat binnenkort opnieuw. Ik luister eigenlijk nooit nog voor mijn plezier naar muziek. Beluister ik platen, dan zijn het meestal maquettes van opnames die we zelf hebben gemaakt, om te checken of ze in orde zijn. Of uitvoeringen van werken die ik moet instuderen. Daarnaast wil ik tussen de repetities en concerten door liever geen muziek horen, en al helemaal geen klassieke muziek....