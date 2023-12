‘De echte vijand is niet Trump’

De westerse democratische pers begint zich grote zorgen te maken, zeker na de aardverschuiving in Nederland. Donald Trump lijkt niet te stoppen. Hij heeft in zijn partij een haast onoverbrugbare voorsprong, mee dankzij de hulp van de Democraten. Hun strategie is overduidelijk: Joe Biden wint van Trump. Maar dat is verre van zeker, en de ene onrustwekkende peiling na de andere sijpelt binnen. De jongere kiezers zijn volkomen vervreemd van grijsaard Biden. Het zal zeer moeilijk zijn hen te motiveren naar de stembus te trekken, en vooral: in de strijdstaten ligt Trump voor. Paniek in het Huis. Paniek vooral bij iedereen die bekommerd is om vrijhandel, want Trump zal protectionistische handelsmuren optrekken en inspelen op de isolatietendens die we ook in Nederland hebben gezien. Open grenzen? Neen, hartelijk dank.

Wil je zeker zijn dat Trump geen president wordt, overtuig Biden dan om zich bliksemsnel terug te trekken.

De anti-Trump-pers (en dat zijn zowat alle kwaliteitsbladen) volgt al enkele maanden een duidelijk scenario. De brexiteers noemden dat het ‘project fear’ van de regering-Cameron, en die strategie werkte niet. Dat is een ernstige waarschuwing. Hier bestaat project fear uit drie delen.

Ten eerste, Trump is geradicaliseerd. Hij is van plan wraak te nemen. Hij voelt zich zo miskend dat hij er met de heel grove bezem zal doorgaan. Ten tweede, zijn presidentschap wordt grondig voorbereid door professionals. Ze weten wat hij zoekt, ze delen zijn gedachtegoed. Hij zal niet moeten improviseren, zoals in 2016, want een competent team zal te zijner beschikking staan. De lijsten van loyale ambtenaren en politici liggen klaar, de anderen mogen gaan. Wie is loyaal? Iedereen die in het publiek heeft gesteld dat de vorige verkiezingen gestolen zijn.

Ten derde, men laat programmapunten doorsijpelen van wat Trump zogezegd van plan zou zijn. Die zijn hemeltergend. Protectionisme, isolationisme, noem maar op. Trump zou zich op slag terugtrekken uit alle internationale organisaties, zou op slag op alle invoer een hoge belasting doorvoeren, zou miljarden investeren in vliegende auto’s, zou ‘vrijheidszones’ creëren, waar geen enkele wet zou gelden. Het ene is realistisch, het andere heeft een hoog entertainmentgehalte. Gekker dan ooit, en waarschijnlijk onwettig, maar men zou er toch al aan werken. Wat zeker is, al het groene gedoe van Biden zal met één pennentrek verdwijnen.

Goed geprobeerd, beste dames en heren van de pers. Maar u vergist zich van vijand. De verkiezingen van 2016 kun je vrij eenvoudig samenvatten: Trump won die niet, Hillary Clinton verloor ze. Er is al één aanduiding dat Biden ze zal verliezen. In opiniepeilingen verliest hij nipt van Trump, maar tegen Nikki Haley maakt hij geen schijn van kans. De reden? De leeftijd. Biden moet het hebben van jongeren en vrouwelijke kiezers, en helemaal niet van zijn leeftijdsgenoten. De jonge vrouw komt voor de Republikeinen op en is wat redelijk op het gebied van abortus, ze voert zelfverzekerd maar beschaafd debat. Biden is verbrande toast. Dat weten de Republikeinen en ze hopen dat Haley hun kandidaat wordt, maar het wordt waarschijnlijk toch Trump. Je weet nu al op welke spijker de Republikeinse propagandamachine zal kloppen.

Die spijker is de hoge leeftijd van Biden. Je kunt die niet wegpraten, want je merkt het keer op keer. De man is te fragiel. Om onduidelijke redenen beseffen zelfs de Democraten niet echt goed wat hij gepresteerd heeft als president. Iedereen geraakt gehypnotiseerd door zijn ouderdom. De campagne is nog niet echt begonnen, de Republikeinen krijgen een godsgeschenk. Wil je zeker zijn dat Trump geen president wordt, overtuig Biden dan om zich bliksemsnel terug te trekken. Operation fear zal werken, maar niet in een richting die de Democraten willen. Het gaat om de vrees opgezadeld te worden met een seniele president die zich nu al vastklampt aan het verleden.