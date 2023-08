‘Niet alleen de staatsbon, ook de beurs verdient fiscale gunsten’

“Men moet ophouden met de belastingbrief te beschouwen als een instrument om het gedrag van burgers te sturen”, schreef een columnist van Trends onlangs. Als je naar de fiscale gedragssturing van de Belgische spaarders kijkt, valt op dat die vol inconsistenties zit en het financiële welzijn van de sparende Belg niet dient.

In het kader van langetermijn- en pensioensparen genieten bepaalde spaar- en verzekeringsproducten fiscale voordelen, terwijl pure aandelenproducten niet in aanmerking komen. Dat terwijl talloze onderzoeken uitwijzen dat aandelen op twintig jaar en meer structureel hogere rendementen neerzetten en minder risico op koopkrachtverlies inhouden dan spaargeld of vastrentende beleggingen. In plaats van dat fiscale speelveld gelijk te trekken heeft men er nog een koterij bijgebouwd met het fiscale gunstregime voor de staatsbon.

Die voordelen zijn er gekomen doordat hun bedenkers volatiliteit verwarren met risico. Het is niet omdat een belegging op korte termijn wat schommelt, dat ze op lange termijn niet de beste oplossing voor duurzame vermogensopbouw kan zijn.

Jonge mensen die voor hun oude dag een beleggingspot aanleggen, hebben geen enkele reden om dat te doen via de spaar-, verzekerings- of beleggingsproducten die daar fiscaal voor gepromoot worden. Sommige staan garant voor koopkrachtverlies, terwijl andere veel te duur zijn voor het rendement dat ze opleveren.

Het minste wat onze beleidsmakers kunnen doen, is de fiscale voordelen uitbreiden naar breed gediversifieerde aandelentrackers om spaarders tegen lage kosten te laten meesurfen op de meerwaardecreatie van de beurs. Ik wil ook een fiscaal voordeel om voor mijn oude dag in de MSCI World te beleggen.

Lees ook: