Amper de helft van de Belgische vrouwen heeft momenteel het gevoel eerlijk verloond te worden, tegenover 63 procent van de mannen. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van sociaal secretariaat Partena Professional

Uit het onderzoek van Partena in samenwerking met professor Arbeidseconomie Stijn Baert bij 250 Belgische werkgevers en 1.000 Belgische werknemers blijkt dat 52 procent van de Belgische vrouwen momenteel het gevoel heeft eerlijk verloond te worden. Bij mannen is dat 63 procent. Bij vrouwen staat dan ook 76 procent positief tegenover de komst van de Europese richtlijn voor loontransparantie.

Vrouwen verdienen momenteel in Europa ongeveer 13 procent minder dan mannen. België doet het met 5 procent een stuk beter. “Loondiscriminatie heeft echter geen plaats op de arbeidsmarkt van de toekomst”, zegt Yves Stox, managing consultant bij Partena.

Taboes

Door de komst van de loontransparantierichtlijn denken zowat 1 op de 4 werkende Belgen dat hun onderhandelingspositie zal versterken. Er is daarbij geen significant verschil tussen mannen en vrouwen.

Toch blijven er taboes rond communiceren over verloning. Bijna de helft van de Belgische werknmers zou zelfs met de nieuwe wetgeving niet naar de gemiddelde lonen durven informeren. “Die schroom komt meer voor in Franstalig België dan in Vlaanderen en meer bij oudere werknemers”, aldus professor Baert.

Transparantie

Uit het onderzoek blijkt dat amper 1 op de 5 werkgevers weet dat de loontransparantierichtlijn er komt en wat die inhoudt. Een kwart (26 procent) van hen is bezorgd over de invloed die de richtlijn kan hebben op de loonontwikkeling in hun onderneming.

Tegen 2026 moet België de Europese loontransparantierichtlijn uitvoeren. Die richtlijn zorgt voor eerlijke, genderneutrale beloning voor gelijk werk. Bedrijven zullen verplicht worden om werknemers en sollicitanten meer inzicht te geven in hun loonbeleid, zoals de loonschaal waarin hun functie zich zal bevinden en het gemiddelde loon van dezelfde functie.

