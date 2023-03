Vlaamse uitgevers niet gelukkig met de vaste boekenprijs

Dat zegt Kris Hoflack, de CEO van Standaard Uitgeverij, in Trends Talk van deze week.

De vaste boekenprijs, ingevoerd in Vlaanderen 2017, is geen onverdeeld succes. Het beschermde de boekhandel en hielp ook om een divers aanbod in stand te houden, vooral dan in fictie. Maar de verkoop van het populaire boek leed eronder, zegt CEO Kris Hoflack van Standaard Uitgeverij, in Trends Talk van deze week. Zo is het aanbod in de supermarkt flink geslonken. Mensen die vroeger al eens een boek kochten in supermarkt, doen dat nu niet in de boekhandel. Een stuk van de lezersmarkt is verloren gegaan.

Trends Talk met Kris Hoflack

