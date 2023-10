Nepbankiers viseren ondernemingen en zelfstandigen

Ondernemingen en zelfstandigen zijn steeds vaker het doelwit van ‘kluisrekeningfraude’, zo waarschuwt Febelfin vrijdag. Het gaat volgens de koepel van de financiële sector om fraude waarbij een oplichter zich voordoet als bankmedewerker. Het doel is om grote sommen geld te stelen van zakelijke rekeningen.

Fraude via nepbankiers komt al langer voor bij particulieren, maar oplichters viseren nu ook ondernemingen en zelfstandigen, ‘met grote financiële schade als gevolg’. Febelfin benadrukt dat de bank nooit via e-mail, telefoon, sms … naar persoonlijke bankcodes zal vragen of zal vragen om geld over te schrijven of software te installeren.

Bij kluisrekeningfraude is meestal sprake van twee fases. Eerst ontvangt de ondernemer een phishingbericht van een afzender die op het eerste zich betrouwbaar lijkt, bijvoorbeeld een sociaal secretariaat, de bank, bpost, telefoonoperator en dergelijke. Het bericht bevat een link naar een website die oplichters gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen of codes voor internetbankieren. Zo krijgt de oplichter toegang tot de zakelijke rekeningen en kan hij frauduleuze transacties uitvoeren, duidt Febelfin.

Vervolgens ontvangt de benadeelde een telefoon van de fraudeur, die zich voordoet als bankmedewerker, om te waarschuwen voor die verdachte transacties. ‘Met de informatie die de fraudeur via phishing heeft verkregen, kan hij bijvoorbeeld verwijzen naar het rekeningsaldo en recente transacties. Hierdoor wint hij het vertrouwen van de gedupeerde en overtuigt hij hem/haar om het uiteindelijke doel te bereiken: een grote som geld overmaken naar een ‘veilige kluisrekening’. Deze kluisrekening bestaat echter helemaal niet, en zodra het slachtoffer de transactie uitvoert, raakt hij zijn geld kwijt’. Er is ook een variant waarbij de fraudeur de annulering van een frauduleuze overschrijving laat bevestigen, maar wat in feite neerkomt op het ondertekenen van een overschrijving.

De oplichter kan ook de eerste stap overslaan en meteen het doelwit bellen.

Voor wie toch in de val van de nepbankier trapt, kan best zo snel mogelijk contact opnemen met de bank van zijn of haar onderneming. Via speciale fraudenummers is de bank 24/7 bereikbaar om online fraude te melden. Een overzicht van contactpunten kun je terugvinden op cardstop. Card Stop zelf kun je bereiken bereiken via het telefoonnummer 078 170 170