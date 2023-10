IKEA boekt recordomzet in België

IKEA België heeft tijdens zijn gebroken boekjaar 2023 (van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023) een recordomzet geboekt van 1,208 miljard euro, een stijging met 16 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat heeft de CEO van IKEA België, André Schmidtgall, donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in de IKEA-winkel van Zaventem. Voor dit jaar plant IKEA in België 30 miljoen euro te investeren in omnichannel.

Het voorbije boekjaar kende volgens de CEO nochtans een uitdagende start, met een torenhoge inflatie en hoge energieprijzen. ‘Daardoor gingen de operationele kosten fors hoger en het consumentenvertrouwen lager’, zegt Schmidtgall. ‘Toch zijn we erin geslaagd om een sterke omzetgroei te combineren met een lagere klimaatvoetafdruk.’ Die laatste daalde in het boekjaar 2023 met 28 procent.

Click & Collect

IKEA België zag vorig boekjaar een verdubbeling (+97 procent) van de verkoop via Click & Collect, een dienst waarmee aankopen in de winkel afgehaald kunnen worden of bij een pakket-afhaalpunt. Bij de verkoop van keukens was er een stijging met 12 procent, de verkoop van voeding ging er met 29 procent op vooruit.

Voor het huidige boekjaar 2024 zijn het keukensegment en de opbergoplossingen de belangrijkste speerpunten voor verdere groei. De CEO wijst erop dat België, waar veel mensen een eigen woning bezitten, een belangrijke markt is voor keukens. Vorig jaar werden er door IKEA België 28.000 verkocht.

IKEA België blijft ook verder investeren in zijn omnichannel-transformatie, en trekt daarvoor dit jaar 30 miljoen euro uit. De investeringen gaan onder meer naar hernieuwbare koel- en verwarmingssystemen, laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in alle acht Belgische winkels en nieuwe oplossingen waarmee klanten producten kunnen ophalen buiten de openingsuren. Het gaat dan in eerste instantie om een soort ‘lockers’ in de winkels. Dat systeem wordt uitgetest in de winkel in Gent. IKEA België bekijkt ook de mogelijkheden om lockers te gaan plaatsen ‘dichter bij de klant’. Dat zou bijvoorbeeld in stadscentra kunnen zijn en in samenwerking met andere ondernemingen.

IKEA België heeft sinds 1 september de prijzen van ruim 750 producten verlaagd, vooral in het meest betaalbare gamma. De winkels kregen vorig boekjaar 12,8 miljoen bezoekers over de vloer, een miljoen meer dan een jaar eerder. Zowat 84 procent van de klanten die een winkel bezochten kochten ook voeding aan in het restaurant of de bistro. In de restaurants werden vorig boekjaar 2,2 miljoen porties balletjes, 2,2 miljoen hotdogs en 160.000 porties mosselen verkocht.

IKEA is sinds 1984 actief in België, met winkels in Anderlecht, Aarlen, Gent, Luik, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. Bij IKEA België werken bijna 4.500 mensen.